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Эксперт спрогнозировал рост затрат аграриев РФ на производство пшеницы на 18-25%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Затраты аграриев РФ на производство пшеницы в 2022 году вырастут на 18-25%, это консервативный прогноз. Об этом заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа 2022" в пятницу в Москве.

"Рост затрат на гектар составит 18-25% в среднем при сохранении технологии. Многие эксперты считают, что они будут намного больше. Но мы решили поставить эти относительно консервативные цифры, потому что понимаем, что в ряде регионов будут использовать меньше удобрений. И поскольку в этом году удорожание во многом зависит от повышения цен на удобрения, мы не видим в них агрессивного роста затрат", - заявил Рылько.

По прогнозу ИКАР, средневзвешенная цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) в 2022-2023 сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) может составить $290 за тонну, стоимость перевалки - $15 за тонну. "Сейчас перевалка стоит $12, сезон стартовал с $18. Но, может, она будет и пониже", - сказал Рылько.

Глава ИКАР также сообщил, что, по оценкам, изъятие средств у аграриев в связи с введением плавающей пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу (введена 2 июня 2021 года) уже превысило $1,4 млрд, или примерно 107 млрд рублей.

"Вопрос в том, сколько будет возвращено аграриям", - сказал он, отметив, что точной информации на этот счет нет, кроме выделенных ранее 10 млрд рублей. "Причем из них часть перепала почему-то покупателям кормов", - сказал он.

Институт конъюнктуры аграрного рынка ИКАР Дмитрий Рылько

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