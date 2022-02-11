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Американцам грозит дефицит куриных крылышек в преддверии Супербоула

Бизнес сожалеет, что у курицы только два крыла

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В США рестораны столкнулись с дефицитом куриных крылышек из-за проблем с поставками. Проблема возникла в преддверии финала чемпионата США по американскому футболу, или Супербоула.

Национальный совет производителей курятины (National Chicken Council, NCC) прогнозирует, что американцы во время просмотра Супербоула в этом году могут съесть около 1,42 млрд куриных крылышек, что близко к рекорду.

Дефицит крылышек в общепите NCC объясняет нехваткой рабочей силы на мясокомбинатах, дефицитом некоторых ингредиентов, необходимых для приготовления популярной закуски, и повсеместным скачком цен.

Рестораны пытаются активно решить проблему. Некоторые из них даже готовы перейти на замороженную продукцию в случае, если запасы свежей закончатся. Другие начали сокращать количество крылышек в стандартной порции.

"К сожалению, у курицы только два крыла", - отметил представитель NCC Том Супер.

При этом крылышки дорожают. Согласно официальным данным, цена куриных крыльев в январе стала рекордной с 2010 года для этого месяца. На данный момент фунт (около 450 грамм) куриных крыльев в США в среднем стоит $2,61 по сравнению со средневзвешенной ценой за пять лет в допандеймийный период на уровне $1,76.

"Мы определенно наблюдаем скользящую вверх динамику цен на курятину и куриные крылья", - отметил глава компании FAT Brands Inc., владеющей барами Native Grill & Wings и Twin Peaks, Энди Видерхорн.

Супербоул США FAT Brands Том Супер Энди Видерхорн.

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