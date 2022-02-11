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Средняя цена билета на Супербоул превысила $7,5 тыс.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Средняя стоимость билета на финал чемпионата США по американскому футболу, или Супербоул, подскочила вдвое с 2017 года и достигла $7542 за один билет, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта TickPick.

Неделю назад билеты стоили в среднем $8257, но цены снизились после того, как из турнира выбыла команда "Сан-Франциско Форти-Найнерс" (San Francisco 49ers), обладающая обширной и состоятельной фан-базой, отмечают представители TickPick.

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Цены на самые дешевые билеты начинаются от $4,5 тыс.

Финальная игра состоится в ночь с воскресенья на понедельник и начнется 14 февраля в 2:30 по московскому времени. В матче за кубок встретятся победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - "Цинциннати Бенгалс" и "Лос-Анджелес Рэмс". Букмекеры отдают явное преимущество команде из Лос-Анджелеса, которая будет играть на домашнем стадионе, хотя и в номинальном статусе гостей.

Как сообщалось, на просмотр Супербоула, давно ставшего явлением массовой культуры, американцы в этом году потратят примерно $14,6 млрд. По оценке консалтинговой компании PredictHQ, игру посмотрят около 117 млн человек в США, что станет историческим рекордом.

Супербоул США

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