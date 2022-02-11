Банк России продолжает подготовку к продаже "Открытия"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает подготовку к продаже "Открытия", но требуется время на изучение предложений от стратегов и их сравнение с вариантом IPO, учитывается ситуация на рынках, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Наша стратегическая цель - избавиться в целом от пакета акций "Открытия". Мы получили несколько сообщений о заинтересованности от стратегических инвесторов о намерении участвовать в этих процедурах, сделка сама по себе достаточно сложная, размер ее большой, и нам потребуется время для того, чтобы детально изучить эти предложения, в том числе сравнивать их с тем способом, который мы считаем перспективным - это публичное размещение, - заявила она. - Публичное размещение акций остается как один из вариантов стратегии выхода. Мы, конечно же, принимаем во внимание и ситуацию на рынках, от нее зависит стоимость, по которой мы сможем продать "Открытие".

ЦБ в начале августа 2021 года начал подготовку к продаже акций банка "Открытие", базовым вариантом назывался IPO. Одновременно регулятор изучает обращения от потенциальных стратегических инвесторов.