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ГК "Русагро" зафиксировала до 31 июля цену реализации сахара в 47 руб. за кг

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Русагро", один из ведущих производителей сахара в РФ, с 14 февраля по 31 июля этого года фиксирует цену реализации сахара на уровне 47 рублей за 1 кг, следует из торгово-сбытовой политики группы "Русагро" по реализации сахара-песка в организации розничной торговли.

"Цена на сахар, реализуемый поставщиком в организацию розничной торговли или дистрибьютору, устанавливается в размере 47 рублей за кг", - говорится в документе, размещенном на сайте компании.

ЭкономикаФАС рекомендовала производителям сахара скорректировать ценовую политикуЧитать подробнее

В документе речь идет о цене сахара, упакованного в мешки по 50 кг, на условиях 100% предоплаты, FCA Инкотермс 2020 (передача на складе грузоотправителя), с учетом НДС, без учета стоимости хранения, упаковки, фасовки.

При этом группа устанавливает ряд условий продажи сахара дистрибуторам по этой цене: реализация исключительно организациям розничной торговли, максимальная торговая наценка (без учета НДС, стоимости финансирования, перевозки, хранения, упаковки) в размере 5%.

Как отмечает компания, эта торгово-сбытовая политика нацелена на "снижение и поддержание цен на потребительском рынке России на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и защиты интересов наиболее незащищенных слоев населения".

Как сообщалось, в начале февраля ФАС России в рамках мер по сдерживанию цен на социально значимые товары рекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику (ТСБ), указав в ней цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли. Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.

Русагро ФАС

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