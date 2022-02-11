Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

"РусГидро" может принять решение по Загорской ГАЭС-2 во II полугодии 2022 г.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" может принять решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2 в III-IV квартале 2022 г., пишут аналитики "ВТБ Капитала" по итогам встречи топ-менеджмента энергокомпании с инвесторами.

В РоссииЗагорскую ГАЭС-2 подтопила ошибка проектированияЗагорскую ГАЭС-2 подтопила ошибка проектированияЧитать подробнее

Проект может быть продолжен, дополнительный капекс (CAPEX, капитальные расходы - ИФ) может быть включен в ДПМ (договор о предоставлении мощности - ИФ), отмечается в обзоре.

Строительство ГАЭС может занять около 1,5 лет с момента принятия положительного решения, пишет "ВТБ Капитал".

"РусГидро" строила Загорскую ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 г., второй - в 2014 г. Но в 2013 г. на электростанции произошла авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

За 2008-2013 гг. "РусГидро" успела потратить на строительство около 70 млрд руб. Компания получила страховые выплаты за аварию в размере 8,2 млрд руб., а на восстановление станции в инвестпрограмме на 2017-2021 гг. было предусмотрено 5 млрд руб.

МВД в 2013 году выявило хищения денежных средств, выделенных на финансирование строительства Загорской ГАЭС-2. Там сообщали, что генеральным подрядчиком ОАО "Гидрострой" для выполнения строительных работ заключались фиктивные субподрядные договора с подконтрольными организациями. После чего денежные средства, поступавшие на их расчетные счета, обналичивались и похищались. Ситуацию с хищениями раскритиковал президент России Владимир Путин, компания "РусГидро" после этого пообещала провести "чистку" в рядах подрядчиков.

Загорская ГАЭС-2 РусГидро

Новости по теме

Новости

ГК "Русагро" зафиксировала до 31 июля цену реализации сахара в 47 руб. за кг

ЦБ пока воздержится от возобновления покупок валюты

За электронику в ответе: Минцифры предлагает ввести обязательства для поставщиков при реализации "сквозных" проектов

За электронику в ответе: Минцифры предлагает ввести обязательства для поставщиков при реализации "сквозных" проектов

ЦБ увидел новые угрозы в концепции Минфина по криптовалютам

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

Банк России увидел риски перегрева экономики РФ

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });