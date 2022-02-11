"РусГидро" может принять решение по Загорской ГАЭС-2 во II полугодии 2022 г.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" может принять решение о восстановлении Загорской ГАЭС-2 в III-IV квартале 2022 г., пишут аналитики "ВТБ Капитала" по итогам встречи топ-менеджмента энергокомпании с инвесторами.

Проект может быть продолжен, дополнительный капекс (CAPEX, капитальные расходы - ИФ) может быть включен в ДПМ (договор о предоставлении мощности - ИФ), отмечается в обзоре.

Строительство ГАЭС может занять около 1,5 лет с момента принятия положительного решения, пишет "ВТБ Капитал".

"РусГидро" строила Загорскую ГАЭС-2 мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. Первый этап строительства должен был завершиться в 2013 г., второй - в 2014 г. Но в 2013 г. на электростанции произошла авария - в результате размыва грунта произошли осадка здания станции, затопление машинного зала и пристанционной площадки.

За 2008-2013 гг. "РусГидро" успела потратить на строительство около 70 млрд руб. Компания получила страховые выплаты за аварию в размере 8,2 млрд руб., а на восстановление станции в инвестпрограмме на 2017-2021 гг. было предусмотрено 5 млрд руб.

МВД в 2013 году выявило хищения денежных средств, выделенных на финансирование строительства Загорской ГАЭС-2. Там сообщали, что генеральным подрядчиком ОАО "Гидрострой" для выполнения строительных работ заключались фиктивные субподрядные договора с подконтрольными организациями. После чего денежные средства, поступавшие на их расчетные счета, обналичивались и похищались. Ситуацию с хищениями раскритиковал президент России Владимир Путин, компания "РусГидро" после этого пообещала провести "чистку" в рядах подрядчиков.