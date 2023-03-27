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Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей

Инвестпрограмма "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд рублей
Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Общая инвестпрограмма ПАО "РусГидро" до 2027 года превысит 650 млрд руб., сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Одним из приоритетов для "РусГидро" является Дальний Восток, на сегодняшний день компания занимается строительством и модернизацией в регионе шести тепловых электростанций, напомнил Хмарин.

По его словам, компания продолжает комплексную модернизацию ГЭС. "До 2027 года. планируем общую замену на 2700 МВт. Это достаточно значимые объемы", - подчеркнул он.

Инвестиции "РусГидро" в 2022 году составили около 120 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

Виктор Хмарин Владимир Путин РусГидро Дальний Восток
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