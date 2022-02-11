Заявление Банка России: Взвейтесь, ястребы, орлами

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 9,5%. Само по себе это решение не стало сюрпризом для рынка: второго подряд повышения ставки на 1 п.п. ожидали большинство аналитиков, оно было заложено в котировки ОФЗ. Однако ЦБ все же сумел удивить – жесткостью своего прогноза и риторики на пресс-конференции.

Все ключевые высказывания председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной были максимально ястребиными. Совет даже не рассматривал повышение меньше чем на 100 базисных пунктов (хотя в прогнозах рынка фигурировали и 75, и даже 50 пунктов) – более того, единственной альтернативой, причем не умозрительной, был радикальный шаг в 150 пунктов. Повышение на 100 б.п. постепенно перестает казаться нестандартным шагом для ЦБ, признала Набиуллина, допустив его повторение в будущем. Вкупе с взлетевшим прогнозом по средней ключевой ставке – ЦБ поднял его с 7,3-8,3% до 9-11%, что соответствует 9,1-11,3% с 14 февраля до конца года – это означает практически безальтернативный переход ставки на двузначную территорию, и, возможно, вторжение будет довольно глубоким.

Сигнал о будущей направленности ДКП в заявлении ЦБ остался неизменным и по нынешним меркам не самым ястребиным – "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", но это обманчивая стабильность: даже по сравнению с декабрем ситуация успела заметно усугубиться, следует из слов главы Центробанка.

"Наш анализ показывает, что мы сейчас перешли в зону нейтральной ставки. Индикатор этого – динамика кредитования в прошлом году ускорялась, и оно росло быстрыми достаточно темпами. А для того, чтобы снизить инфляцию, нужно временно перейти в зону жестких денежно-кредитных условий. Конечно, здесь пространство дополнительного повышения ставки мы сейчас видим более существенное, чем, например, видели во время последнего заседания совета директоров", - сказала Набиуллина.

"Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина – нарастающие дисбалансы в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года", - заявила председатель Центробанка.

Признав политику жесткой, ЦБ естественным образом поменял знак в своей терминологии: теперь нормализацией ДКП становится не повышение, а понижение (когда-то в будущем) ставки.

"Мы допускаем возможность ее (ставки - ИФ) дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, при этом в фокусе нашего внимания будет скорость замедления устойчивых компонентов инфляции. Последующая нормализация денежно-кредитной политики в значительной мере будет определяться скоростью снижения инфляционных ожиданий и ослаблением проинфляционных факторов со стороны предложения. Мы будем действовать исходя из поступающей информации, но на сегодняшний день склонны полагать, что снижение ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года", - предупредила Набиуллина.

Контрольное взвешивание

Нарастающий дисбаланс в экономике требует проведения более жесткой денежно-кредитной политики, чем предполагалось ранее, отметила Набиуллина. Экономика вышла за пределы своего сбалансированного роста, улучшения инфляционной динамики не наблюдается, наоборот, значимо усилились проинфляционные риски. Возможно, о необходимости возвращения ситуации в равновесие и говорит "сигнальная брошь" в виде весов.

"Начну с экономики, которая не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. Мы видим уверенное повышение потребительской и деловой активности. Чистая прибыль российских компаний - почти вдвое выше, чем до пандемии. Безработица обновила исторический минимум. Это впечатляющие результаты, если бы не одно "но" - высокая инфляция", - открыла пресс-конференцию Набиуллина.

Она подчеркнула, что наблюдаемые темпы роста экономики в текущих условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными. "Высокая инфляция - это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии", - отметила глава ЦБ.

Перегрев экономики является следствием усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением.

"Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но все же временный трудности с логистикой", - сказала Набиуллина.

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 5,0-6,0% с 4,0-4,5%. Прогноз роста экономики на 2022 год регулятор сохранил на уровне 2,0-3,0%, но понизил на 2023 год до 1,5-2,5% с 2,0-3,0% ранее.

Застрявшая на вершине

Годовая инфляция в РФ в январе 2022 года ускорилась до 8,7% с 8,4% на конец декабря, на 4 февраля этот показатель подрос до 8,8%.

Инфляция в годовом выражении сейчас находится на пиковых значениях. "Мы не ждем какого-то резкого ускорения, но пока не произошло разворота, чтобы мы могли сказать, что есть точно устойчивый тренд на замедление инфляции. Мы находимся где-то в пиковых значениях. Ожидаем замедления к концу первого квартала, во втором квартале. Но про тренд можно будет говорить чуть позже, когда мы увидим, что он устойчивый", - заявила Набиуллина.

Месячная инфляция начнет замедляться в первом полугодии, без учета сезонности этот показатель будет близок к таргету к концу 2022 года, отметила председатель ЦБ. При этом она отметила наличие множества факторов неопределенности.

Исправить ситуацию с инфляцией должна денежно-кредитная политика. "Денежно-кредитная политика может и должна сыграть возложенную на нее контрциклическую роль. Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый, избыточный спрос. Избыточный спрос - это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", - подчеркнула глава Банка России.

Ястреб обещал вернуться

ЦБ отодвинул прогнозный горизонт возвращения инфляции - теперь в планах середина 2023 года. Чтобы выполнить прежний прогноз достижения таргета (до конца 2022 года), потребовалось бы шоковое повышение ставки с последующей рецессией, заявила Набиуллина.

"Мы прогнозируем инфляцию в 5-6% в этом году и ее возвращение к цели в середине следующего года. Сразу подчеркну, это ни в коем случае не означает, что мы меньше привержены своей цели. Можем ли мы обеспечить инфляцию в 4% к концу этого года? Без рецессии - нет. Для этого нам пришлось бы пойти на шоковое повышение ставки, которое создало бы угрозы как для устойчивости экономического роста, так и, возможно, финансовой стабильности, и это бы означало перелет инфляции гораздо ниже цели в следующем году", - сказала председатель Банка России.

По ее словам, сбалансированным решением будет постепенное возвращение инфляции к цели без создания рисков для устойчивого экономического роста.

Сбалансированная денежно-кредитная политика как раз предполагает диапазон средней ключевой ставки в 9-11% годовых в 2022 году, 7,5-9% - в следующем и 5-6% - в 2024 году. "Этот прогноз пока не позволяет говорить о том, что цикл повышения ставки завершен. Мы допускаем ее повышения на ближайших заседаниях", - подчеркнула Набиуллина.

Она не исключила повторения шага повышения ставки в 100 б.п. "Так как ситуация быстро меняется, тяжело определять, что такое стандартный шаг. Но можно так сказать, что сейчас, в текущих условиях, 100 б.п. - это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. И вполне возможно, что нам такого уровня шаги придется принимать", - заявила глава регулятора.

Банк России на заседании 11 февраля рассматривал два варианта повышения ключевой ставки: на 100 и сразу на 150 б.п. "На самом деле мы рассматривали не очень широкий диапазон. Мы рассматривали два решения: повышение ставки на 100 б.п. и повышение ставки на 150 б.п. В итоге выбрали 100 б.п., учитывая, что много неопределенностей, и для того, чтобы сохранить гибкость реакций денежно-кредитной политики на меняющиеся обстоятельства, на поступающие данные, очень предметно рассматривали эти два варианта", - отметила Набиуллина.

На предыдущем заседании в декабре 2021 года на фоне продолжающегося роста инфляции и повышенных инфляционных ожиданий Банк России повысил ставку на 100 б.п. - до 8,5%.

Инфляция обходится дорого

"Ловите плюс 100 базисных пунктов и готовьтесь к двузначным ставкам", - расшифровывает намек ЦБ по итогам заседания директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"ЦБ не только сохранил "ястребиную" риторику, но и какие-либо признаки ее смягчения отсутствуют (как минимум). В текущих глобальных/российских реалиях это полностью обосновано и соответствует текущему балансу рисков", - отмечает эксперт в своем обзоре.

"Нашим базовым сценарием пока остается рост ставки до 10-10,5% в марте с сохранением выше 10% большую часть года, но риски достижения уровней 11% или даже выше довольно высоки, и их нужно всерьез учитывать при принятии инвестиционных решений", - пишет Полевой. "В неблагоприятном сценарии ставка может быть повышена вплоть до 12% уже в первом полугодии 2022 года с возможным сохранением на повышенных уровнях весь год и последующим снижением ближе к 6,5-7% к концу 2023 года", - добавляет он.

"Мы сохраняем прогноз повышения ключевой ставки до 10% в марте. Вместе с тем, прогноз ЦБ относительно ее среднего значения на 2022 год вырос сразу до 9-11%, а значит, теперь мы должны ожидать выхода ставки на уровень более 10% в первом полугодии (как минимум до 10,5% в апреле). Риторика пресс-релиза осталась жесткой, с акцентом на неопределенность и повышенные инфляционные риски. Помимо увеличения прогноза по ставке и инфляции важным моментом выглядит снижение прогноза роста ВВП в 2023 году - и, следует предположить, это является именно результатом предполагаемого большего ужесточения денежно-кредитной политики (возможно, в том числе глобального). Для нас это значит, что ЦБ осознает "цену" борьбы с инфляцией для роста экономики и готов ее платить. Это, однако, может стать поводом для возобновления в 2022 году горячих дискуссий ЦБ, в том числе с Минэкономразвития, как это было в 2019 году", - пишут экономисты "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

"По всей видимости, это не последнее повышение ставки в этом году", - считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "На наш взгляд, в первой половине этого года ключевая ставка может вырасти до 10-11%. Перед публикацией пресс-релиза рынок ждал еще одного увеличения ставки на 100 базисных пунктов в марте, но теперь может пересмотреть свои ожидания в пользу более значительного повышения", - отметил эксперт в своем комментарии.

"По нашим оценкам, этого повышения (до 9,5%) достаточно для разворота инфляции и достижения 7% к концу года. Однако ЦБ выступил с более жесткой риторикой, подразумевающей более агрессивное снижение инфляции до уровня в 5-6% к концу года. Это потребует дальнейшего повышения ставки, на что указал ЦБ. Мы ожидаем роста ключевой ставки еще на 100 базисных пунктов на заседании 18 марта", - считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"Решение ЦБ, хотя и ожидалось консенсусом, на наш взгляд, выглядит избыточно жестким. Такой настрой может быть реакцией регулятора на постоянные инфляционные сюрпризы. Иными словами, ЦБ сейчас пытается "тушить пожар", и как мы понимаем, повышения будут до тех пор, пока инфляция продолжит ускорение (в пике ключевая ставка может достичь уровня в 11%); когда она начнет снижаться, регулятор вполне может начать и снижение ставки. Геополитика если и повлияла на дополнительную жесткость решения ЦБ в этот раз, то вряд ли стала основным фактором - скорее всего, большая часть внимания сосредоточена именно на сохранении инфляции на повышенном уровне. Рост ожиданий по ставке ФРС может ужесточать "ястребиный" настрой ЦБ, но, скорее, выразится в том, что российский регулятор, начав в какой-то момент смягчение политики, просто остановится на более высоких уровнях нейтральной ставки", - сказал "Интерфаксу" экономист Райффайзенбанка Григорий Чепков.

"В данный момент мы считаем, что ЦБ, скорее всего, несколько умерит склонность к жестким действиям на заседании в марте при условии смягчения геополитических рисков, отсутствия сюрприза со стороны ФРС (если увеличение процентной ставки ФРС составит не более чем 50 базисных пунктов в ходе заседания 15-16 марта), годовой инфляции в России на уровне не более 9% г/г. Тем не менее, учитывая большое количество "если", мы не можем исключать более быстрого повышения ставки ЦБ, и в любом случае сейчас мы ожидаем, что цикл повышения ставки завершится на уровне 11-12%, который с большой долей вероятности может быть достигнут уже в первом полугодии 2022 года", - говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке в этом году до 9-11% с 7,3%-8,3%. Это говорит о существенной неопределенности в отношении дальнейших действий регулятора - к концу года ставка может снизиться до 8,5% или уйти далеко в область двузначных значений", - говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Мы полагаем, что на следующем заседании в марте ЦБ поднимет ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов, до 9,75%. В базовом сценарии в отсутствие внешних шоков не исключаем, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен. По нашим оценкам, годовая инфляция прошла свой пик в январе и далее нас ждет постепенное ее замедление. На конец этого года ожидаем увидеть годовую инфляцию на уровне 5,3%. Это открывает возможность для начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии этого года", - пишет Васильев.

По прогнозам старшего экономиста "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александра Исакова, ключевая ставка достигнет пика к апрелю, составив 10,5-11%. К концу 2022 года эксперт ожидает ставку на уровне 9,5-10,5%.

"Мы считаем, что ключевая ставка может достичь 12% в первом полугодии с возможным ее снижением в четвертом квартале 2022 года", - пишет в своем обзоре главный экономист "Инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Заявление от 11 февраля

Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Динамика инфляции. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках. При этом дальнейшее расширение производства ограничено растущей нехваткой рабочей силы.

Инерцию роста цен усиливают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса. В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, но оставались вблизи максимумов за последние шесть лет. Последние данные указывают на рост ценовых ожиданий предприятий и обновление ими многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год повысились, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия, по оценкам Банка России, перешли от мягких к нейтральным. Рост фактической инфляции и высокие инфляционные ожидания в настоящий момент сдерживают их переход в область жестких значений. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, преимущественно отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в основном из-за усиления геополитической напряженности. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем рост номинальных процентных ставок пока не обеспечил достаточного увеличения склонности к сбережению и не привел к более сбалансированной динамике кредитования. Приток средств на срочные рублевые депозиты происходит умеренным темпом. Одновременно с этим сохраняется высокая активность на рынке как розничного, так и корпоративного кредитования.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ускорит формирование жестких денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели и ограничения воздействия текущей высокой инфляции на долгосрочные процентные ставки. Это укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений, обеспечит сбалансированный рост кредитования и экономики в целом.

Экономическая активность. По оценкам Банка России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и невысокая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

Ограничения со стороны предложения в российской экономике связаны не только с такими временными проблемами, как перебои в производственных и логистических цепочках, но также и с более устойчивыми факторами. Это в первую очередь касается рынка труда. Спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

Согласно обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2,0-3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году - на 2,0-3,0%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу.

Инфляционные риски. Баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Замедлению инфляции могут препятствовать более медленная, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

Вследствие активного роста спроса в мировой экономике проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков еще возросли. Это в первую очередь касается рынков энергоносителей и продовольствия.

Усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных финансовых рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике ускоряется нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, особенно в странах с формирующимися рынками.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. Понижательное давление на цены может оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые правительством Российской Федерации решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 11 февраля 2022 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 17 декабря

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Динамика инфляции. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре - ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен - максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.

Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Последние данные также указывают на сохранение ценовых ожиданий предприятий вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год несколько выросли, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия, хотя и ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России, все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению.

Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте - октябре. Происходит постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер.

Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Объем потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

Усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.

Инфляционные риски. Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике происходит более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить проблему дефицита трудовых ресурсов на рынке труда через дополнительный приток иностранной рабочей силы. Понижательное давление на цены может также оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также учитывает в прогнозе принятые Правительством Российской Федерации решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.