Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новая оценка Минэкономразвития по инфляции в 2022 году в 5,9% пока предварительная и не является официальным прогнозом, но отражает текущие реалии, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он также подтвердил, что Минфин ожидает доходы бюджета по итогам 2022 года "несколько выше из-за базы и, возможно, из-за того, что дефлятор ВВП тоже будет чуть повыше".

"Потому что видим, что изменение параметров инфляции будет с 4% до 5,9% (в 2022 году - ИФ), по оценке Минэкономразвития, - объяснил он. - Хотя все эти оценки пока предварительные, это не официальные прогнозы, но они отражают реалии".

Минэкономразвития в начале февраля представило в правительство обновленную оценку по инфляции на 2022 год (она была повышена с 4% до 5,9%) в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина, который в конце сентября просил правительство до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 годов. Официальный пересмотр прогноза по графику пройдет в апреле.

По данным Росстата, с начала года к 4 февраля потребительские цены в России выросли на 1,16%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 4 февраля ускорилась до 8,8% с 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Банк России 11 февраля официально повысил свой прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в середине 2023 года (ранее ожидал к концу 2022 года).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции на 2022 год значительно вырос - до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад, на 2023 год также немного подрос до 4,1% с 4,0%.