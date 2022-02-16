Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новая оценка Минэкономразвития по инфляции в 2022 году в 5,9% пока предварительная и не является официальным прогнозом, но отражает текущие реалии, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он также подтвердил, что Минфин ожидает доходы бюджета по итогам 2022 года "несколько выше из-за базы и, возможно, из-за того, что дефлятор ВВП тоже будет чуть повыше".

"Потому что видим, что изменение параметров инфляции будет с 4% до 5,9% (в 2022 году - ИФ), по оценке Минэкономразвития, - объяснил он. - Хотя все эти оценки пока предварительные, это не официальные прогнозы, но они отражают реалии".

Минэкономразвития в начале февраля представило в правительство обновленную оценку по инфляции на 2022 год (она была повышена с 4% до 5,9%) в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина, который в конце сентября просил правительство до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 годов. Официальный пересмотр прогноза по графику пройдет в апреле.

По данным Росстата, с начала года к 4 февраля потребительские цены в России выросли на 1,16%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 4 февраля ускорилась до 8,8% с 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Банк России 11 февраля официально повысил свой прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в середине 2023 года (ранее ожидал к концу 2022 года).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции на 2022 год значительно вырос - до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад, на 2023 год также немного подрос до 4,1% с 4,0%.

Минэкономразвития Минфин Антон Силуанов Росстат Банк России

Новости по теме

Новости

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

ЕР приостановила членство в партии крымского депутата после смертельного ДТП

Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

Пандемия коронавируса

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Минцифры опровергло информацию о введении налога на международные игровые платформы

Кремль отверг обвинения в причастности к DDoS-атакам на украинские ресурсы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });