Акции Aramco стоимостью $80 млрд перешли под управление суверенного фонда

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии передали 4% акций государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) под управление суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Передача госинвестфонду пакета стоимостью $80 млрд "является частью долгосрочной стратегии Саудовской Аравии по реструктуризации экономики" в соответствии с планом ее развития на период до 2030 года, говорится в сообщении PIF.

Как отмечается, этот шаг поддержит реализацию плана увеличения активов в управлении PIF до 4 трлн саудовских риялов ($1,1 трлн) к концу 2025 года с нынешних $480 млрд.

"Передача акций укрепит сильную финансовую позицию фонда и поддержит высокие кредитные рейтинги в среднесрочной перспективе, поскольку PIF в стратегии привлечения финансирования опирается на стоимость своих активов и доходы от находящихся в управлении активов", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года глава PIF Ясир аль-Румайян объявил о намерении фонда "в скором времени" разместить первый выпуск "зеленых" облигаций. В феврале текущего года PIF получил рейтинги от двух международных агентств, и это было воспринято инвесторами как сигнал того, что фонд близок к размещению бондов. Fitch присвоило PIF рейтинг "A", а Moody's - "A1".

Аналитики отмечают, что PIF может использовать долю в Aramco в качестве обеспечения при привлечении заимствований или продать акции как на рынке, так и отдельными частями стратегическим инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия останется крупнейшим акционером Aramco, сохранив за собой более 94% акций компании.