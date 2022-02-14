ФНБ в январе вырос до 13,61 трлн руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2022 года составил 13 трлн 610,27 млрд рублей (эквивалент $174,9 млрд), или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 января составил 13 трлн 565,35 млрд рублей (эквивалент $182,594 млрд), или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

Таким образом, за январь он вырос на 44,92 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в январе вырос до 8,769 трлн рублей, или $112,698 млрд (6,6% ВВП) с 8,433 трлн рублей, или $113,5 млрд (7,3% ВВП), месяцем ранее.

Средства фонда на 364,6 млн рублей, возвращенные в декабре с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 30,9 млн китайских юаней.

ВЭБ.РФ в январе также вернул досрочно 266,1 млрд рублей, размещенных на депозитах для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 февраля размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 754,8 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 266,1 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 530,607 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов - 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 2,996 трлн рублей, "Аэрофлота" - 47,366 млрд рублей.