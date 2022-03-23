ФНБ в феврале сократился на 675,17 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта 2022 года составил 12 трлн 935,1 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 февраля составлял 13 трлн 610,27 млрд рублей (эквивалент $174,9 млрд), или 10,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Таким образом, за февраль он сократился на 675,17 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в феврале вырос до эквивалента 9,738 трлн рублей, или $116,556 млрд (7,3% ВВП) с 8,769 трлн рублей, или $112,698 млрд (6,6% ВВП), месяцем ранее.

США 1 марта выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния. Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.