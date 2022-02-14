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Fitch ухудшило прогноз по рейтингам украинских госбанков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте.

Fitch также подтвердило рейтинг дефолта эмитента ПроКредит Банка на уровне "B+" и ухудшило его прогноз с "позитивного" на "стабильный".

Прогноз по рейтингам украинских банков изменен с учетом повышенных рисков для внешнего финансирования, вызванных усилением геополитической напряженности в отношениях с Россией.

Fitch Украина ПриватБанк Ощадбанк Укргазбанк

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