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Fitch перечислило последствия жесткого варианта антироссийских санкций

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Потенциальное введение жестких санкций в отношении России может иметь отрицательные последствия как для суверенных рейтингов, так и для рейтингов банков, говорится в обзоре агентства Fitch.

"В случае суверенных рейтингов все будет зависеть от способности санкций подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность или затруднить платежи по долгу. В случае банков негативное влияние на рейтинги могут оказать санкции, которые повлияют на возможность проведения платежей в иностранной валюте", - отмечается в обзоре.

Базовый сценарий Fitch предполагает, что новые санкции против России не будут достаточно жесткими, чтобы потребовать негативных рейтинговых действий, однако риск неблагоприятного сценария в последние недели стал более серьезным.

Текущие долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте "BBB/стабильный" ограничиваются действующими санкциями, а также перспективами введения дополнительных санкций, которые могут сказаться на темпах роста ВВП, финансовой гибкости страны и перспективах структурных изменений.

"Вероятность введения санкций в той или иной форме была высокой в декабре, когда мы подтвердили рейтинги РФ, - отмечают в Fitch. - Напряженность вокруг Украины увеличила риски конфликта и вероятность гораздо более серьезных санкций, однако наш базовый сценарий предполагает, что полномасштабного вторжения не будет. Санкции, вероятно, будут выверяться в зависимости от степени каких-либо действий России, которые в данный момент являются весьма неопределенными".

Среди потенциальных санкционных триггеров эксперты агентства отмечают локальные военные действия и кибератаки.

"В отсутствии конфликта наиболее вероятными являются санкции, которые запретят американским инвесторам сделки на вторичном рынке госдолга России, дополнительные санкции в отношении чиновников высшего звена, государственных учреждений и сподвижников Владимира Путина. Подобные санкции сами по себе вряд ли окажут давление на рейтинги России", - говорится в обзоре.

"Усиление Россией структуры макроэкономической политики с 2015 года, создание крупных внешних резервов и бюджетного буфера, а также сокращение зависимости от внешних рынков повысило сопротивляемость экономики страны шокам", - считают в агентстве.

Санкции в отношении вторичного рынка российского госдолга еще больше ограничат гибкость бюджетного финансирования и иностранные инвестиции, в то время как отток капитала, а также ослабление рубля приблизят ужесточение денежно-кредитной политики, полагают эксперты Fitch. Однако, по их мнению, это не окажет серьезного негативного влияния на макроэкономическую стабильность в России, а также бюджетный буфер.

"Однако растущие риски вокруг Украины и законопроект сенатора Боба Менендеса подчеркивают возможность реализации негативного сценария с принятием мер, способных больше повлиять на кредитоспособность РФ, в том числе запрет на операции в долларах для системных банков и корпораций, или закрытие доступа к международной платежной системе, или масштабные энергетические санкции, которые ограничат экспорт", - говорится в обзоре.

Наибольшее влияние на банковский сектор окажет введение санкций, которые закроют крупным госбанкам возможность осуществления платежей в иностранной валюте, особенно в долларах, отмечают в Fitch.

Отключение от системы SWIFT также может дестабилизировать ситуацию в краткосрочной перспективе, поскольку работа альтернативных систем за рубежом ограничена.

"В нашем базовом сценарии мы не ожидаем введения таких мер, в том числе потому, что это ограничит выплаты международным кредиторам, и считаем санкции для менее важных с системной точки зрения банков более вероятными", - говорится в обзоре.

Fitch SWIFT Украина Владимир Путин Боб Менендес

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