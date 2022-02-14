ЦБ отозвал лицензии у СК "Сибирский дом страхования"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 14 февраля отозвал лицензии у ООО СК "Сибирский дом страхования" в связи с решением компании прекратить работу.

У нее отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества.

"Сибирский дом страхования" - региональная страховая компания с головным офисом в Кемерове. Она была основана в 1994 году, у нее более 300 тысяч клиентов, среди которых крупные промышленные предприятия, муниципальные, областные и федеральные учреждения, предприятия среднего и малого бизнеса, а также физические лица.

По данным ЦБ за первое полугодие 2021 года, сборы страховщика составили 162,5 млн рублей, по этому показателю компания находится на 99-м месте среди российских страховщиков.

В ноябре 2021 года компания передала портфели по договорам ОСАГО и добровольным видам страхования компании "АльфаСтрахование".