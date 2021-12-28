По ком звонит биржевой колокол? Он звонит по тебе

Итоги года для российского публичного рынка

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Открытое на радостях шампанское, окончательно расшатанные нервы, неожиданный триумф и срыв в последний момент – участники, организаторы и наблюдатели российских IPO в этом году, кажется, пережили всю гамму эмоций не по одному кругу. Бум размещений эмитентов из РФ продолжался фактически весь год, и, хотя не всем желающим удалось добраться до долгожданного удара в биржевой колокол, очевидно, что российские компании вошли во вкус и готовы активно наращивать свое присутствие в публичной плоскости.

На международном долговом рынке жизнь для заемщиков из РФ не останавливается уже несколько лет, но, несмотря на это, и здесь эмитентам было чем удивить – сделки с рекордным спросом и длинная очередь из потенциальных заемщиков, в разгар сезона превращавшаяся уже в настоящую толпу.

Российские компании, похоже, научились жить только сегодняшним днем и, понимая, что хрупкий хрустальный мир доступности международных рынков капитала может в любой момент вновь разлететься от столкновения с реальностью геополитических противостояний, ловят момент и выжимают из него все, что можно выжать, до конца. Пайплайн на следующий год переполнен: кажется, проще перечислить те частные компании, которые еще не настроились на публичность, чем планирующие IPO в скором будущем.

IPO и SPO: размещения без остановки

Российские компании в 2021 году отправлялись покорять рынок акционерного капитала одна за другой, устроив для инвесторов настоящий парад из желающих предложить свои бумаги. Первым штурмовать Лондонскую и Московскую биржи в конце февраля решил ритейлер Fix Price и сумел провести IPO, итоги которого в хорошем смысле слова шокировали даже опытных наблюдателей.

Сеть магазинов фиксированных цен смогла конвертировать не совсем привычную российскому обывателю бизнес-модель в сверхуспешное размещение. Бумаги компании были проданы по верхней границе объявленного диапазона, а объем сделки составил почти $2 млрд – последним из российских компаний к этой отметке в конце 2012 года приближался "Мегафон", сумевший привлечь $1,86 млрд. Fix Price с учетом частичной реализации опциона не дотянул до "Мегафона" совсем чуть-чуть – итоговый объем IPO ритейлера составил $1,77 млрд, но и эта сумма для эмитентов из РФ выглядит крайне внушительной.

В апреле свои бумаги инвесторам предложил эмитент из довольно экзотичной для публичного рынка отрасли – лесопромышленной. IPO холдинга Segezha Group на "Московской бирже" рекордов не било, но собрать необходимую книгу заявок компания смогла без каких-либо проблем, сумев по итогам размещения привлечь 30 млрд рублей.

Представитель еще одного не совсем привычного сектора – медицинского – вышел на биржу в разгар московского лета. IPO на "Московской бирже" провел "Европейский медицинский центр" (ЕМС), который на протяжении нескольких лет считался главным претендентом на IPO в своем сегменте, до последнего времени представленном на фондовом рынке только одним именем - "Мать и дитя" Марка Курцера.

Летом 2021 года ЕМС, наконец, удалось воплотить свои планы в жизнь. Компания стала публичной, проведя размещение на $500 млн. Эта сделка могла бы проходить под лозунгом "сегодня пациент, а завтра – инвестор". Ее особенностью стало то, что в ней помимо институциональных инвесторов приняло участие большое количество розничных инвесторов и состоятельных клиентов private banking, многие из этих инвесторов были клиентами EMC.

Старт осеннему марафону российских IPO дала страховая компания "Ренессанс страхование", размещение которой явно не далось организаторам просто, но, тем не менее, все же состоялось. Конфигурация сделки внезапно поменялась прямо накануне подведения ее итогов – было решено отказаться от вторичного компонента в размещении, оставив лишь первичный, предполагающий привлечение средств самой компанией. Но, несмотря на некоторую нервозность, которая присутствовала по ходу IPO, компания смогла привлечь запланированные $250 млн.

Эстафету у страховщика успешно принял поставщик IT-решений Softline, разместивший расписки на "Московской бирже" и LSE. В ноябре публичными стали сервис "Циан", закрывший свое американское IPO с 10-кратной переподпиской, и "СПБ Биржа", разместившаяся на собственной же площадке и заодно получившая листинг и на "Московской бирже".

Не менее бурно кипела жизнь и в сегменте SPO. Весной группа "Сафмар" продала на рынке акции "М.Видео" почти на 18 млрд рублей, а структура основного владельца ММК Виктора Рашникова реализовала через SPO пакет стоимостью чуть больше $300 млн (осенью компания проведет еще одно SPO).

В начале июня рынок ждало крупнейшее вторичное размещение этого года – банк "Траст", наконец, выставил на продажу пакет ВТБ (информация о подготовке этой сделки циркулировала на рынке несколько месяцев), выручив от его продажи чуть больше 50 млрд рублей. Следом за этой сделкой SPO провела "Белуга групп" – один из ведущих в России производителей крепкого алкоголя.

Осенью с вереницей компанией, потянувшихся на IPO, конкурировали за инвесторов сразу несколько уже хорошо известных рынку имен. Плотность выхода эмитентов на рынок была настолько высокой, что два крупных SPO проходили фактически одновременно: пути на фондовом рынке пересеклись у группы "ПИК" Сергея Гордеева и "Русагро" Вадима Мошковича. Впрочем, такое совпадение по времени на ходе размещений особо не сказалось, обе сделки прошли без видимых проблем. Объем SPO "ПИКа", в ходе которого были реализованы квазиказначейские акции, составил почти 36,3 млрд рублей. Структура Мошковича продала расписки "Русагро" на $275 млн.

Успех обеих сделок, несмотря на их совпадение по времени, можно объяснить и тем, что компании представляли совершенно разные отрасли (строительство и сельское хозяйство), и тем, что SPO "Русагро", как выяснилось чуть позже, было обеспечено наличием якорного инвестора – по итогам размещения у компании появился новый крупнейший миноритарий, основной владелец производителя лосося "Русская аквакультура" Максим Воробьев. Он стал вторым по величине акционером группы "Русагро" после Мошковича.

Закрывать осеннее "окно" на рынке акционерного капитала для российских компаний выпало "Магниту", акции компании в ходе ускоренного сбора заявок продавал ВТБ. От размещения 4,9% ритейлера банк получил примерно 28,5 млрд рублей, а само SPO поставило эффектную точку не только в размещениях российских компаний на рынках капитала в этом году, но и в почти четырехлетних отношениях ВТБ и "Магнита": одновременно с проведением сделки банк объявил о продаже остальной части своего пакета другому крупному акционеру "Магнита", Marathon Group Александра Винокурова.

Когда выбрал не тот момент

Несмотря на то, что в целом 2021 год выдался крайне богатым на сделки, не обошлось в нем и без тех, кто провести размещение хотел, но не смог. И за счет эффекта больших чисел их оказалось весьма немало. В частности, отложили свои планы проведения IPO в текущем году сразу два представителя золотодобывающего сектора - Nordgold и "Высочайший" (GV Gold).

Первым из них попытку стать публичным предпринял "Высочайший", компания в марте даже открыла книгу заявок, но в итоге отказалась завершать сделку, сославшись на повышенную волатильность на рынках.

IPO Nordgold планировалось на июнь, но до открытия книги заявок здесь дело даже не дошло. Компания официально объявила о намерении провести размещение на LSE со вторичным листингом на "Московской бирже", однако через несколько недель сообщила, что откладывает эти планы. Комментарии ФРС, указывающие на возможность повышения процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в сырьевом секторе, в частности, повлияв на золото и акции золотодобытчиков, Nordgold решил, что было бы неблагоразумно проводить IPO на данном этапе, гласило объяснение компании.

Не обошлось без срывов и осенью. В ноябре в последний момент было отменено IPO каршерингового сервиса "Делимобиль" на американской Nasdaq, а следом за ним отказался от московского размещения, обещавшего стать не менее грандиозным, чем весеннее IPO Fix Price, другой представитель перспективного направления ритейла –Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль".

И "Делимобиль", и Mercury использовали традиционную для таких случаев формулировку – "перенос из-за рыночных условий". Однако что за ней стояло на самом деле, для многих инвесторов так и осталось загадкой – обе компании, судя по сообщениям от организаторов, не испытывали особых проблем со сбором заявок, а книга "Делимобиля" и вовсе была "существенно передпописана" к моменту закрытия. Тем не менее, обе сделки не состоялись, хотя компании и их акционеры традиционно пообещали, что от планов стать публичными никто не откажется и к их реализации еще обязательно вернутся.

Причины бума и ждать ли продолжения

Массовому выходу российских компаний на рынок акционерного капитала способствовали несколько факторов: российская экономика восстанавливалась относительно быстрыми темпами, прошла COVID намного лучше, чем другие экономики; сказалась и относительная недоинвестированность России – мы отставали от развитых и от некоторых развивающихся экономик по росту фондовых рынков и так сложилось, что сейчас на Россию обратило внимание большее количество инвесторов, мы увидели возвращение инвесторов, которых не было несколько лет, рассказывал в интервью "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Еще одним важным фактором, по его словам, стала революция розничного инвестирования. "При нынешнем объеме активов, на любое IPO, даже объемом $1 млрд, российская розница может серьезно повлиять", - отмечал первый зампред ВТБ.

"Бум IPO в 2021 году, в первую очередь, связан с благоприятной макроэкономической конъюнктурой и ожиданием дальнейшего восстановления и роста экономики после вмешательства COVID-19 в глобальные процессы. Стимулирующие мероприятия и политики, проводимые правительствами в различных странах (в частности в США), способствовали большому притоку ликвидности на международные рынки капитала, что нашло свое отражение в оценке активов", - считает руководитель отдела рынков капитала, соруководитель управления инвестиционно-банковских услуг "Ренессанс Капитала" в России и СНГ Дмитрий Бродский.

Оценка и спрос со стороны как глобальных инвестиционных фондов, так и розничных инвесторов в России и по всему миру заставляет компании обращать внимание на возможность проведения IPO на привлекательных условиях, полагает он.

Для инвесторов является большим плюсом появление новых российских компаний на публичном рынке, говорил весной партнер инвесткомпании East Capital Якоб Грапенгиссер.

"Не только нефть, газ, а более интересные компании, как Ozon, Fix Price, например. Я думаю, что для инвесторов, для фондов это огромный плюс на самом деле. Потому что все равно Россия - это, как говорят, узкий рынок, мало компаний торгуется здесь. Нужно больше компаний, может быть, в два-три раза больше, чтобы стать реально привлекательным рынком для международных инвесторов", - отмечал он.

"В следующем году многое будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации, а также от статуса и динамики развития COVID-19 в мире. На данный момент мы видим определенный прогресс в борьбе с пандемией и ее восприятием на глобальном уровне, а также считаем, что большинство острых вопросов, которые подсвечивались в СМИ к концу текущего года имеют шанс быть разрешенными в 2022 году", - говорит Бродский.

"Стоит отметить, что на российском рынке имеются качественные компании-эмитенты, которые рассматривают возможность стать публичными в ближайшей перспективе, в связи с чем мы ожидаем продолжения тенденции и видим спрос со стороны международных инвесторов к таким российским компаниям", - отмечает он.

Среди фигурантов новостей о планах IPO в более или менее скором будущем (помимо официально перенесенных сделок) - компании самых разных отраслей. От "Вкусвилла" и "Азбуки вкуса" до "Инвитро", от "Самоката" и Delivery Club до "Европлана" - если позволит геополитика, 2022 год точно скучным не будет.

Евробонды: рекордный спрос и возвращение старых знакомых

Если бум IPO для российских компаний – событие пока, скорее, из ряда вон выходящее, то на международном долговом рынке многие из них уже давно чувствуют себя как дома. Нынешний год не стал исключением – еврооблигации российские компании размещали активно и в основном успешно.

Центральным событием весны стал традиционный выход на внешние рынки самого главного российского заемщика – суверена. Правда, последние два года Минфин РФ при выборе вариантов размещений суверенных евробондов весьма ограничен – введенные в августе 2019 года санкции США фактически отрезали Россию как заемщика от долларовых размещений, поэтому теперь основная интрига состоит лишь в дюрации и количестве траншей в евро. В этот раз рынку были предложены новые 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро и доразмещаемые евробонды с погашением в 2027 году на 500 млн евро.

Также среди сделок первой половины года стоит отметить размещение редкого на международном долговом рынке гостя – "Совкомфлота", сделку "Новолипецкого металлургического комбината", который выбрал не совсем стандартную схему рефинансирования, заместив часть долларовых выпусков евробондов новым выпуском в евро, а также возвращение на рынок аэропорта "Домодедово", который сумел разместиться на весьма неплохих условиях и привлечь средства для выкупа уже находившихся в обращении бумаг.

Продолжили прошлогодние эксперименты с нестандартными для российских заемщиков инструментами РЖД, на этот раз компания предложила рынку бессрочные "зеленые" еврооблигации на 250 млн швейцарских франков. Еще один пока не совсем привычный для российского рынка инструмент разместил Совкомбанк: кредитная организация вышла на рынок с выпуском так называемых социальных еврооблигаций – они были выпущены под рост кредитного портфеля проекта карт рассрочки "Халва". В презентации к выпуску сообщалось, что 82% держателей карты "Халва" имеют ежемесячный доход ниже 50 тыс. рублей, что является основанием отнести еврооблигации, выпущенные под его развитие, к социальным.

Осенний сезон на рынке еврооблигаций российские компании начали с настоящего вала размещений: на фоне ажиотажного спроса на евробонды эмитенты неслись на рынок буквально наперегонки.

Открывать сезон на рынках капитала выпало дебютанту – "Сибирской угольной энергетической компаний" (СУЭК), предложившей инвесторам 5-летние еврооблигации на $500 млн превысил.

Следом на рынок евробондов вышли такие хорошие известные инвесторам имена, как "ФосАгро" и VEON.

При заранее объявленном объеме сделки "ФосАгро" в $500 млн спрос на евробонды компании превысил предложение более чем в шесть раз, на пике он составлял более $3,25 млрд. При том, что за последние пять лет бумаги частных российских компаний размещались при таком спросе буквально считанное число раз.

Телекоммуникационный холдинг VEON размещал уже третий за год с небольшим выпуск рублевых еврооблигаций. Однако именно в осенней сделке спрос был существенно выше, чем в двух предыдущих - более 50 млрд рублей против чуть больше 30 млрд рублей в июне прошлого года и 20 млрд рублей в сентябре 2020 года.

Тренд продолжила сделка Тинькофф банка: размещение кредитной организации, предложившей рынку "вечные" суборды на $600 млн, проходило на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф банка составил около $4 млрд, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, а у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф банк в предыдущий раз размещал "вечные" суборды в июне 2017 года и тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более $900 млн.

Еще одним украшением осеннего сезона стало размещение "ЛУКОЙЛа": нефтяной гигант напомнил рынку о временах, когда российские заемщики могли привлекать внушительные суммы на внешних рынках без особых усилий. "ЛУКОЙЛ" разместил сразу два транша долларовых евробондов на общую сумму $2,3 млрд, а объем книги заявок на бумаги компании приблизился к солидным $5 млрд.

Выпуском на $500 млн отметился осенью "Норникель", "Металлоинвест" вышел на рынок после более чем четырех лет отсутствия с выпуском на $650 млн, также после перерыва вернулся к долговым инвесторам золотодобытчик "Полюс" - на этот раз с выпуском на $700 млн. Ряды новичков международного долгового рынка пополнила группа "ПИК", разместившая евробонды на $525 млн.

Традиционно активно начал год и никак не мог остановиться один из самых "залюбленных" инвесторами эмитентов - "Газпром". В этот раз компании удалось разместить за год пять выпусков еврооблигаций: по два выпуска в долларах и евро, и еще один в швейцарских франках.