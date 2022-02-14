Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Общая стоимость M&A в сфере криптовалют выросла в 50 раз в 2021 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году общая стоимость сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере криптоактивов выросла в 50 раз и достигла $55 млрд по сравнению с $1,1 млрд годом ранее, говорится в отчете PwC.

Их количество увеличилось до 393 со 118, а средний размер - до $179,7 млн с $52,7 млн. При этом в прошлом году было заключено несколько мега-сделок стоимостью более $1 млрд, в то время как в 2020 году их не было.

"Наиболее крупные и развитые криптокомпании стали активнее участвовать в сделках слияний и поглощений - это является признаком того, что рынок криптоиндустрии становится более зрелым и в секторе начинается процесс консолидации", - отмечается в сообщении.

На Северную и Южную Америку пришлось 51% от всех совершенных в прошлом году M&A, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 41%. Однако общая стоимость сделок в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - $25,5 млрд - превысила аналогичный показатель у Америки ($24,5 млрд) несмотря на то, что на этот регион приходится лишь 33% от числа сделок (в 2020 году - 35%). Это объясняется рядом мега-сделок со SPAC, заключенных в EMEA, крупнейшей из которых стала сделка компании Bullish стоимостью свыше $8,1 млрд.

Объем сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил в минувшем году $5 млрд, доля по числу сделок сократилась до 16% с 25% в 2020 году.

Если раньше крипто- и блокчейн-компании были основным источником M&A активности в секторе, то в 2021 году традиционные венчурные капиталисты (VC) и инкубаторы также начали инвестировать в криптоактивы, став крупнейшим источником растущей активности (24%).

Общая сумма, привлеченная компаниями криптоиндустрии, в 2021 году увеличилась почти в 8 раз и достигла рекордных $34,3 млрд, превысив показатель за все предыдущие годы в сумме. Помимо этого было создано 49 новых фондов, ориентированных на криптовалюту, что помогло значительно увеличить количество сделок по сбору средств. Ряд крипто-, блокчейн- и NFT-компаний, таких как FTX, Celsius и Sorare, завершили крупнейшие циклы привлечения средств, что помогло увеличить средний размер сбора до $26,3 млн с $10,8 млн в 2020 году.

NFT послужили катализатором массового внедрения криптовалют на рынке в 2021 году, и этот сектор привлек значительный интерес со стороны инвесторов - на него пришлось 14% всех сделок по сбору средств в этом году. Аналогичный интерес проявляется и к метавселенным несмотря на то, что они только зарождаются.

В 2022 году процесс становления криптовалютного пространства продолжится за счет консолидации и дальнейшего расширения. Ожидается, что инструмент сделок по слияниям и поглощениям будет использоваться развитыми криптовалютными компаниями для расширения географии присутствия и портфеля продуктов, говорится в отчете.

Америка Европа Африка Bullish PwC АТР FTX Celsius Sorare

Новости

Золото подорожало до максимума за три месяца из-за геополитики

Российский рубль и акции резко выросли на заявлениях Лаврова

"Молдовагаз" объявил, что полностью рассчитался с "Газпромом" за январь

Нефть Brent подешевела до $94,11 за баррель

Нефть Brent подешевела до $94,11 за баррель

"Газпром" не бронировал на март дополнительный транзит через Украину

"Газпром" не бронировал на март дополнительный транзит через Украину

Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком

Утренний обвал рынка акций РФ из-за геополитики сменился отскоком

ФНБ в январе вырос до 13,61 трлн руб.

В Минфине считают, что его концепция по криптовалютам отвечает на все вопросы ЦБ

Прокачка "Газпрома" через Украину слегка выросла после минимальных значений в выходные

Прокачка "Газпрома" через Украину слегка выросла после минимальных значений в выходные

Brent подорожала до $95,6 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });