Криптобиржа Bullish увеличила объем и цену предстоящего IPO, оценка выросла до $4,8 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Зарегистрированная на Каймановых островах криптовалютная биржа Bullish увеличила объем и цену предстоящего IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (SEC).

Теперь компания намерена разместить 30 млн акций по $32-33 за штуку, согласно новой версии предварительного проспекта на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ранее Bullish планировала продать 20,3 млн акций по $28-31 за штуку.

Оценка стоимости всей компании по верхней границе ценового диапазона выросла до $4,8 млрд с $4,2 млрд, размер опциона доразмещения в рамках сделки - до 4,5 млн с порядка 3,05 млн бумаг.

В 2021 году Bullish объявила о планах выйти на биржу через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), однако в 2022 году сделку отменили. Объединенная компания оценивалась примерно в $9 млрд.

Кроме того, Bullish владеет информационной платформой CoinDesk, которая в числе прочего предоставляет данные о курсах криптовалют. Она купила ее у Digital Currency Group в 2023 году за $72,6 млн.

