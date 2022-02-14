Рубль вечером слегка растерял темпы роста к доллару и евро

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в надежде на урегулирование геополитического кризиса и с учетом пятничного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России.

Курс доллара составил 76,99 руб. в 19:00, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,08 руб., подешевев на 45,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,96 копейки - до 81,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на вечерних торгах, в центре внимания рынка остаются геополитическая ситуация на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по поводу Украины, а также рост инфляции США и ожидания резкого ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Улучшению настроений игроков способствовали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом. Российский министр на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что МИД РФ подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, неудовлетворительны, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве, подчеркнул Лавров. Он отметил, что РФ не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. "Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул Лавров. "Хорошо", - сказал Путин.

Участники рынка находятся в ожидании встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, которая состоится в Москве 15 февраля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле предполагают, что на переговорах будут обсуждаться ситуация вокруг Украины, гарантии безопасности, а также реализация проекта "Северный поток 2".

Президент Путин и канцлер Шольц по итогам переговоров в Москве во вторник проведут совместную пресс-конференцию, также сообщил Песков. "Состоится его (Шольца - ИФ) беседа с Путиным, также рабочий завтрак, они проведут совместную пресс-конференцию", - сказал он журналистам.

Тем временем, министры финансов стран "группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины", говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник.

"Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики", - сообщается в документе. Согласно ему, страны "группы семи" продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.

ФРС следует рассмотреть продажу облигаций из портфеля активов общим объемом $9 трлн, чтобы решить проблему высокой инфляции, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж.

Обратной стороной наращивания баланса ФРС, или количественного смягчения (QE), которое используется для стимулирования экономической активности в периоды кризисов, является то, что Центробанк сталкивается со сложностями при сворачивании стимулов, заявила Эстер в интервью The Wall Street Journal.

Она отметила, что еще не составила мнения о том, насколько существенно Федрезерву необходимо поднять базовую ставку в этом году. При том, что инфляция в Штатах достигла 7,5% в январе, а ставка ФРС близка к нулю, "наша политика не соответствует ситуации", сказала Джордж.

По ее словам, на данный момент слишком рано говорить о том, следует ли Федрезерву поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 15-16 марта, а не на традиционные 25 б.п. Январские данные об ускорении инфляции "конечно, подготовили почву для обсуждения этого вопроса", отметила она.

Джордж имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

Нерезиденты и дочерние иностранные организации за неполные две недели января 2022 года (с 13 по 25 января, пока шли переговоры о безопасности) купили валюту на рынке на 164,3 млрд рублей, следует из данных, представленных в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленным ЦБ РФ.

Это сопоставимо с объемом покупок валюты нерезидентами 20-28 февраля 2020 года (на фоне развития ситуации с коронавирусом - 164,5 млрд рублей) и меньше покупок 2-19 марта 2020 года (на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и нефтяного шока - 314,3 млрд рублей).

Для сравнения: в период введения очередных санкций и ухудшения геополитической ситуации (6-12 апреля 2018 года) нерезиденты купили валюту на российском рынке на 153,5 млрд рублей, во время появления новых законопроектов о санкциях в отношении России и на фоне общего оттока капитала из развитых стран (7-17 августа 2018 года) объем покупок валюты иностранными участниками составлял 99,4 млрд рублей.

Цены на нефть возобновили умеренное повышение вечером в понедельник после скачка до максимумов с сентября 2014 года в конце прошлой недели. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,1% - до $94,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,5% - до $93,57 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%.

Нефть активно дорожала после заявлений США о скором вторжении России на территорию Украины. Москва отрицает наличие таких планов. Эксперты опасаются, что потенциальный конфликт, который повлечет за собой введение новых санкций в отношении РФ, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, краткосрочно курс пары "доллар-рубль" по-прежнему в основном определяется геополитическими новостями. "Конец прошлой недели характеризовался ростом напряженности, что обернулось очередным уходом инвесторов от российского риска и резким ослаблением рубля - до 77 за доллар. Макроэкономическая ситуация указывает на высокую вероятность укрепления рубля в среднесрочной перспективе: нефть торгуется выше $90 на фоне роста объемов потребления, а ЦБ РФ проводит достаточно жесткую монетарную политику, подняв ставку до 9,5%", - говорит Алексеев.

"В начале сессии рубль резко просел, обновив двухнедельный минимум, но вскоре стал укрепляться, корректируя пятничный провал. На старте основных торгов российская валюта сдала позиции, но затем вернулась к восходящей динамике. Развивающиеся валюты поначалу умеренно повышались, хотя доллар демонстрировал восходящую динамику, усилив ее после открытия европейских торгов. Это вызвало просадку в секторе, но вскоре представители возобновили укрепление, некоторые вернулись в плюс. (. . .) Рубль неплохо выглядит на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива, несмотря на который сумел выйти в плюс еще в начале торгов. После обнадеживающих заявлений, прозвучавших на встрече Путина и Лаврова, рубль резко укрепился, обновив дневной максимум", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 февраля на 1,5895 рубля, до 76,5762 руб., и увеличил курс евро на 1,4877 рубля, до 86,8451 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,7148 рубля по отношению к пятнице и составил 76,8181 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,1317 рубля и составил 76,8115 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 373,809 млн, из которых $1 млрд 512,243 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 861,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,6625 рубля, до 87,039 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 86,3 копейки, подорожав до 86,9131 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 52,125 млн, из которых EUR322,968 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR729,157 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 100,06 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ. На предыдущем аналогичном аукционе в январе 2022 года банки привлекли 30,01 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник после того, как в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 9,5%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 48 базисных пунктов (б.п.) - до 9,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 40 б.п. - до 9,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 33 б.п. - до 9,9% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 13 б.п. - до 10,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 21 б.п. - до 10,64% годовых.