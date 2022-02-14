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Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Глава МИД России подчеркнул, что шанс на достижение договоренностей есть

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности
Сергей Лавров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Он сформулирован на десяти страницах", - сказал Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве.

"Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую - от чиновника Борреля - главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное-обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", - рассказал российский министр.

Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть, заявил Лавров.

"Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", - сказал министр.

Он выразил мнение, что возможности далеко не исчерпаны. "Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул он.

"Хорошо", - ответил Путин.

МИД РФ Сергей Лавров

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