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Нерезиденты в январе продали российские акции на сумму 111 млрд руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Нерезиденты в январе 2022 года продали на бирже российские акции на 111,1 млрд рублей, почти весь этот объем скупили российские розничные инвесторы, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного Банком России.

Бумаги продавали также и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках управления собственными средствами (на 38,2 млрд рублей). Покупателями выступали физические лица на сумму 98,1 млрд рублей и НФО в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов в объеме 44,9 млрд рублей.

В декабре 2021 года нерезиденты продали российских акций на 115,5 млрд рублей. Тогда большую часть этого объема тоже выкупали частные инвесторы.

На такое поведение иностранных инвесторов в январе повлияли возросшие геополитические риски, которые также способствовали снижению всех российских отраслевых индексов. Так, индекс МосБиржи за январь снизился на 6,8%, при этом индекс РТС показал более существенное падение (на 10,1%) за счет ослабления рубля к доллару США на 3,6%. Наибольшее снижение показали индексы информационных технологий (-20,6%) и ритейла (-10,8%).

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