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Рубль и акции отреагировали ростом на сообщения о завершении ряда учений ВС РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции отреагировали ростом на сообщения о том, что Вооруженные силы РФ завершили ряд учений, ожидается возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации.

Всего за несколько минут курс доллара США упал более чем на 1 рубль – с уровня 76,7 руб./$1 до 75,6 руб./$1, евро при этом опустился тоже приблизительно на 1,1 рубля - с 86,8 руб./EUR1 до 85,7 руб./EUR1. При этом индекс МосБиржи ускорил рост до 2,7%, а индекс РТС за счет укрепления рубля прибавляет уже более 4%.

К 11:13 по Москве индекс МосБиржи составил 3574,27 пункта (+2,67%), индекс РТС - 1485,41 пункта (+4,16%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,3%.

Подорожали акции "Яндекса" (+4,3%), "Татнефти" (+3%), АФК "Система" (+3%), расписки TCS Group Holding (+3%) и OZON (+3%), "префы" Сбербанка (+2,5%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "ММК" (+2,3%), Сбербанка (+2,1%), ВТБ (+2%), "Полюса" (+1,9%), "НЛМК" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Северстали" (+1,5%), Polymetal (+1,5%), "Интер РАО" (+1,3%), "Норникеля" (+1%), "МТС" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,7%), "Русала" (-0,7%).

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, Вооруженные силы России завершили ряд учений, при этом уже 15 февраля подразделения южного и западного военных округов начнут возвращение в пункты постоянной дислокации после учений.

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