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Подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - подчеркнул он.

Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений. "В Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - отметил он.

По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

"В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - сказал Конашенков.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

В РоссииШойгу сообщил, что Россия завершает часть военных ученийЧитать подробнее

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершилась, другие близки к завершению. По его словам, "учения проводит Западный военный округ, практически на всех флотах - это и в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, Тихоокеанский флот". "В них принимают участие войска практически всех военных округов", - сказал Шойгу.

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10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением, продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

12 февраля российские военные сообщили, что в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск. 15 февраля Черноморский флот сообщил, что на маневрах в Черном море состоялись артиллерийские стрельбы. Корабли отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, сообщил флот.

Минобороны РФ

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