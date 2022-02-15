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Москва расширит территорию ОЭЗ "Технополис" за счет "Южного порта"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" расширят за счет включения в ее состав участка бывшей промышленной зоны "Южный порт", сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

На расширение ОЭЗ мэрия выделила 616,5 млн рублей. Эти деньги будудт потрачены на приобретение прав аренды земельных участков, входящих в реорганизуемую промзону. Речь идет об участках, которые расположены на пересечении Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. На их территории планируется построить 145 тысяч кв. м производственных помещений, где смогут трудиться 1,8 тысячи человек. В проект, как ожидается, удастся привлечь 3,7 млрд рублей инвестиций.

За счет участков будет расширена площадка ОЭЗ в Печатниках. Сейчас на ней расположено чуть более 400 тысяч кв. м производственных помещений, примерно 96% из них занимают 40 резидентов и 136 арендаторов.

ОЭЗ "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок. Общий объем инвестиций в зону превысил 59 млрд рублей.

Технополис Москва Печатники Южный порт

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