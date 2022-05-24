Объем инвестиций компаний из ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2021 году превысил 28 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в высокотехнологическое производство резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за прошлый год превысили 28 млрд рублей, сообщили во вторник в столичной мэрии.

"Объем инвестиций резидентов ОЭЗ за 2021 год в 3,2 раза превышает результат предыдущего года, когда на создание и развитие высокотехнологичных производств столицы было направлено более 8,8 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с 2019 годом, когда компании вложили в экономику города 6,5 млрд рублей, показатель увеличился в 4,3 раза", - приводятся на официальном сайте московской мэрии слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, наибольший объем инвестиций обеспечили предприятия фармацевтической и микроэлектронной отрасли.

"Более 50% всех инвестиций резидентов особой экономической зоны в 2021 году пришлись на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования. Всего за время работы столичной ОЭЗ расположенные там компании вложили в экономику города более 64,6 млрд рублей", - отметил Овчинский.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, за год статус резидента особой экономической зоны получили 15 инновационных компаний, их заявленный объем инвестиций - более 15 млрд рублей.