Добыча "Газпрома" за половину февраля снизилась примерно на 1% на фоне теплой погоды

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа "Газпрома" за первые 15 дней февраля 2022 года снижается примерно на процент по отношению к показателю тех же дней 2021 года, свидетельствуют данные отраслевой статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".

В феврале 2022 года компания добывает в среднем 1518 млн куб. м в сутки, тогда как годом ранее, за 1-15 февраля 2021 года, производство достигало 1537 млн куб. м в сутки.

Температура воздуха в Европе в этом феврале примерно на 2,5 градуса выше, чем годом ранее.

В России, по данным "Системного оператора ЕЭС России", средняя температура за февраль складывается почти на пять градусов теплее, чем годом ранее.