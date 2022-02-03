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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Температура в феврале на значительной части территории РФ будет выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируется, что на более 60% территории страны температура будет выше нормы, февраль будет теплым, исключение составляет Чукотка", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что ситуация февраля будет похожей на январь, когда по всей территории страны погода была выше климатической нормы. В Москве средняя температура в прошлом месяце составила -5,4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра также сказал, что в феврале на европейской территории России осадков выпадет около нормы, в отличие от января, который характеризовался большим количеством снега.

"На сегодняшний день высота снега в Москве составляет 46 см, это достаточно много, но не рекордно. Глубина промерзания почвы - она не промерзла, снег ее предохранил, создалась тепловая подушка, а если бы снега не было, то глубина промерзания почвы составила бы 67 см", - сообщил Вильфанд.

Погода в Москве

Он сказал, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве и области начнет понижаться. "Если еще 31 января температура в Москве соответствовала климатическим значениям 20 марта, то в конце недели температура понизится на 8 градусов, в ночь на субботу будет -15 градусов, а по области до -17 градусов, дневные температуры в субботу и воскресенье от 7 до 9 градусов мороза, что соответствует норме", - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в столичном регионе до конца недели осадков не ожидается, только в воскресенье возможен небольшой снег.

"С начала следующей недели ситуация вновь изменится, опять начнется весенняя погода, очередной циклон принесет оттепель, и теплая погода сохранится до середины следующей недели", - сказал Вильфанд.

Вместе с тем, он также сказал, что ранней весны в Москве ждать не стоит, февраль будет характеризоваться колебаниями погоды, а климатическая весна наступит только к середине апреля.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

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