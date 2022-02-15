Выручка "Яндекса" в IV квартале увеличилась в 1,5 раза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в IV квартале 2021 года выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 110,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA снизилась на 29%, до 9,7 млрд рублей.

Показатель выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" на уровне 104,6 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 7,8 млрд рублей.

"Яндекс" также ожидает, что показатель консолидированной выручки в 2022 году составит 490-500 млрд рублей.

При этом выручка сегмента "Поиск и портал" по итогам года может увеличиться на 15-18% по сравнению с 2021 годом.

Компания также ожидает, что GMV сервисов мобильности, включающие "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Драйв", составит 700-720 млрд рублей.

По итогам 2021 года консолидированная выручка "Яндекса" составила 356,2 млрд рублей.

Кроме того, в отчете компании говорится, что товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" по итогам IV квартала 2021 года составил 58,8 млрд рублей, что в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Сегмент включает в себя маркетплейс "Яндекс.Маркет", сервис экспресс-доставки продуктов "Яндекс.Лавка", а также заказы товаров повседневного спроса, оформленные через сервис "Яндекс.Еда" из магазинов-партнеров.

В частности, GMV "Яндекс.Маркета" в отчетном периоде вырос в 3,1 раза год к году - до 46,2 млрд рублей.

Доля сторонних продавцов в общем GMV маркетплейса выросла до 82% против 63% годом ранее. Количество наименований товаров на "Яндекс.Маркете" составило 25,2 млн.

Количество активных покупателей "Яндекс.Маркета" выросло в 2 раза, до 9,8 млн, количество активных продавцов - в 3 раза, до 23,9 тыс.

Компания ожидает двукратного роста GMV сегмента e-commerce по итогам 2022 года.