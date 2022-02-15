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Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м после новостей от Минобороны РФ

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м после новостей от Минобороны РФ
Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров после сообщений о завершении учений российской армии и возвращении подразделений в пункты постоянной дислокации и ослаблении политической напряженности в Восточной Европе.

Во вторник торги мартовским контрактом на TTF на бирже ICE Futures открылись на уровне $925. После 11:00 по московскому времени Минобороны России выпустило заявление о перемещении войск.

С этого момента началось снижение котировок, которые к настоящему моменту достигли $883 за тысячу кубометров.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

Европа Минобороны РФ

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