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Brent подешевела до $93,81 за баррель на снижении напряженности вокруг Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок резко снижаются во вторник после скачка накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта вокруг Украины.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 по московскому времени подешевели на $2,67 (2,77%) - до $93,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,91 (3,05%) - до $92,55 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.

В РоссииПодразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после ученийЧитать подробнее

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок нефти из РФ могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

Тем временем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. На прошлой неделе эксперты Международного энергетического агентства оценили недопоставку нефти на глобальный рынок со стороны расширенного альянса в 900 тыс. баррелей в сутки.

нефть

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