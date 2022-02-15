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Глава Citigroup Джейн Фрейзер заработала $22,5 млн за год работы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала $22,5 млн за первый год работы на этом посту, пишет Wall Street Journal.

Ее базовая зарплата составила $1,33 млн, она также получила денежный бонус в размере $6,35 млн. Основная часть вознаграждения - $14,82 млн - была выплачена в виде акций с ограничениями, привязанными к показателям эффективности.

Фрейзер была назначена CEO Citigroup 1 марта 2021 года и стала первой женщиной во главе крупного американского банка. Ее назначение приветствовали на Уолл-стрит как признак долгожданного карьерного прогресса для женщин, работающих в банковской сфере.

Предшественник Фрейзер на посту CEO Citigroup Майкл Корбат в 2020 году получил вознаграждение в размере $19,04 млн. Оно было урезано на 21% по сравнению с $24 млн, которые были выплачены в 2018-2019 годах, после того, как регулирующие органы оштрафовали Citigroup на $400 млн за неспособность улучшить систему управления рисками.

Вознаграждение Фрейзер оказалось значительно ниже, чем у CEO других крупных американских банков, отмечает WSJ. За 2021 год Джеймс Горман и Дэвид Соломон, возглавляющие соответственно Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., заработали по $35 млн, гендиректор JPMorgan Chase&Co. Джеймс Даймон - $34,5 млн, гендиректор Bank of America Брайан Мойнихэн - $32 млн.

Вступив в должность, Фрейзер быстро начала менять стратегию банка, объявив о планах сокращения активов Citigroup в сфере розничного банковского обслуживания по всему миру, и намерении сфокусироваться на услугах для корпоративного сектора.

Вступив в должность, Фрейзер начала менять стратегию банка, напоминает WSJ. Ее план предполагает сосредоточение на услугах для корпоративного сектора и ограниченном количестве предложений для частных лиц. Фрейзер также занялась внутренними преобразованиями в Citigroup.

По итогам 2021 года Citigroup зафиксировал чистую прибыль в размере $22 млрд при выручке в $71,9 млрд, годом ранее эти показатели составили соответственно $11 млрд и $75,5 млрд. За последние 12 месяцев капитализация банка опустилась на 2% - до $133,5 млрд.

Citigroup Джейн Фрейзер США

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