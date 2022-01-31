Вознаграждение главы Morgan Stanley выросло на 6% в 2021 году

Компенсационный пакет главы Goldman Sachs вырос вдвое

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2021 году размер компенсационного пакета главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана увеличился на 6% - примерно до $35 млн с $33 млн годом ранее, свидетельствуют данные американского банка.

В том числе в виде акций он получил около $25 млн, денежными средствами - примерно $10 млн, из которых почти $8 млн составляет бонус.

Размер компенсации стал максимальным для Гормана с 2010 года, когда он возглавил банк, отмечает The Wall Street Journal.

Morgan Stanley по итогам 2021 года увеличил выручку 23% - до рекордных $59,8 млрд. Чистая прибыль выросла на 37%, составив $15 млрд.

Компенсационный пакет Гормана в прошлом году вновь на $1,5 млн превысил бонус главного исполнительного директора JPMorgan Chase Джеймса Даймона. Такая ситуация сохраняется второй год подряд, а до этого Даймон на протяжении нескольких лет занимал лидирующую позицию.

Goldman Sachs Group сообщила, что в 2021 году компенсационный пакет ее CEO Дэвида Соломона увеличился вдвое - до $35 млн против $17,5 млн годом ранее.

Goldman Sachs получил рекордную прибыль и выручку в прошлом году, а объем выплат акционерам стал максимальным с 2007 года, отмечает WSJ. Расходы банка на бонусные выплаты сотрудникам увеличились до $4,4 млрд. Вознаграждение Соломона состоит из основной зарплаты в размере $2 млн, бонуса в размере около $10 млн и вознаграждения в форме акций на сумму $23,1 млн, которое зависит от того, какие показатели будет демонстрировать банк в течение следующих нескольких лет.

Котировки акций Morgan Stanley в 2021 году выросли на 43%, что превзошло темпы повышения фондового индекса Standard & Poor's 500 и отраслевого индекса KBW Nasdaq Bank.