Гостиничный оператор Marriott в 2021 году вернулся к прибыли

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году чистая прибыль Marriott International, оператора крупнейшей в мире гостиничной сети, составила $1,1 млрд против убытка в $267 млн годом ранее, годовая выручка увеличилась на 31% до $13,86 млрд.

В IV квартале 2021 года чистая прибыль компании составила $468 млн, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $164 млн, или 50 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль в октябре-декабре составила $1,3 на акцию, что при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1 на акцию.

Выручка Marriott за квартал подскочила более чем в два раза в годовом измерении, до $4,45 млрд. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $4 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в октябре-декабре увеличилась на 124,5% в годовом выражении, в США и Канаде показатель взлетел на 143,6%.

За последние три месяца капитализация компании выросла на 10% и составляет сейчас около $55,3 млрд, индекс S&P 500 за это время потерял 6%.

Marriott International управляет около 8 тысячами гостиниц в 139 странах мира под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.