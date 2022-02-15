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Мировые продажи полупроводников в 2021 году впервые превысили $500 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в 2021 году превысили отметку в $500 млрд впервые в истории, поскольку компании нарастили производство, чтобы удовлетворить спрос на фоне дефицита микросхем. Об этом сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Продажи полупроводников в прошлом году достигли рекордных $555,9 млрд, подскочив на 26,2% в годовом выражении.

Представители отрасли поставили рекордное количество продукции – 1,15 трлн микросхем.

"В 2021 году на фоне сохраняющегося дефицита микросхем производители полупроводников существенно нарастили производство до беспрецедентных уровней, чтобы справиться с устойчиво высоким спросом, что привело к рекордным продажам и поставкам", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.

По его словам, спрос на полупроводники, как ожидается, существенно вырастет в ближайшие годы.

Продажи полупроводников в Китае составили $192,5 млрд в 2021 году, поднявшись на 27,1% в годовом выражении и превзойдя показатели на всех других рынках, сообщила SIA.

Самый существенный прирост продаж наблюдался в Северной и Южной Америках – на 27,4%. Продажи в Европе подскочили на 27,3%.

США Semiconductor Industry Association SIA

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