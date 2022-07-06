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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Эксперты отметили рост глобальных продаж чипов в мае на 18%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в мае увеличились на 18% - до $51,82 млрд по сравнению с $43,9 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщаила Ассоциация Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с апрелем продажи повысились на 1,8% (с $50,92 млрд).

"Глобальный спрос на чипы в мае оставался высоким, при этом продажи в годовом сравнении сильно увеличились на всех основных региональных рынках и во всех продуктовых категориях", - заявил через пресс-службу президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

В мае реализация полупроводников в Северной и Южной Америке подскочила на 36,9% относительно того же месяца годом ранее, в Европе - на 16,1%, в Японии - на 19,8%, в Китае - на 9,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета КНР и Японии) и других регионах - на 15,8%.

Относительно апреля продажи повысилась в Северной и Южной Америке на 2,9%, в Японии - на 3,9%, в Китае - на 1,7%, в АТР - на 1,1%. Между тем они снизились в Европе на 0,7%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA Джон Ньюфер США
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