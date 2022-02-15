Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программаПодробнее
Конькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:34Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Стоимость криптовалют растет на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалюты дорожают в ходе торгов во вторник вместе с другими видами рискованных активов на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией.

Стоимость биткойна на 16:45 по московскому времени составила $44 209, увеличившись на 4,62% за последние 24 часа.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал на 6,73%, до $3 112.

Почти весь рынок криптовалют торгуется в плюсе во вторник, отмечает CNBC.

Положительная динамика обеспечена во многом сообщением министерства обороны России о том, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Криптовалюты в последние несколько месяцев торгуются в единой динамике с другими видами рискованных активов, как акции, например. В понедельник мировые фондовые рынки завершили торги преимущественно снижением на фоне роста геополитической напряженности. Такую же динамику по итогам сессии показал биткойн, хотя в ходе торгов котировки менялись разнонаправленно. Эксперты объясняют это увеличивающейся институционализацией сектора.

Тем не менее, многие по-прежнему относят криптовалюты к активам "тихой гавани", которые в идеале сохраняют свою ценность во времена нестабильности.

Украина

Новости по теме

Новости

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%

Россияне сократили покупку наличной валюты в 2021 году на 15%

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции

Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м после новостей от Минобороны РФ

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м после новостей от Минобороны РФ

В Банке России высказались против продажи криптовалюты "неквалам"

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля

ЦБ и банки начали тестировать платформу цифрового рубля

Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов

ЦБ третий год фиксирует снижение доли иностранного капитала в российских банках

Glencore продаст свою долю в "Русснефти"

Glencore продаст свою долю в "Русснефти"

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов

Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже уровня одной трети от их вместимости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });