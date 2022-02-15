Стоимость криптовалют растет на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалюты дорожают в ходе торгов во вторник вместе с другими видами рискованных активов на фоне снижения напряжения между Украиной и Россией.

Стоимость биткойна на 16:45 по московскому времени составила $44 209, увеличившись на 4,62% за последние 24 часа.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, подорожал на 6,73%, до $3 112.

Почти весь рынок криптовалют торгуется в плюсе во вторник, отмечает CNBC.

Положительная динамика обеспечена во многом сообщением министерства обороны России о том, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.

Криптовалюты в последние несколько месяцев торгуются в единой динамике с другими видами рискованных активов, как акции, например. В понедельник мировые фондовые рынки завершили торги преимущественно снижением на фоне роста геополитической напряженности. Такую же динамику по итогам сессии показал биткойн, хотя в ходе торгов котировки менялись разнонаправленно. Эксперты объясняют это увеличивающейся институционализацией сектора.

Тем не менее, многие по-прежнему относят криптовалюты к активам "тихой гавани", которые в идеале сохраняют свою ценность во времена нестабильности.