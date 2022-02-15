ЦБ РФ осенью начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банк России осенью 2022 года планирует начать тестировать оплату товаров и услуг с использованием цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью "Известиям".

"Функцию по оплате товаров и услуг с использованием цифрового рубля мы планируем запустить уже в тест осенью этого года", - сказала Скоробогатова.

ЦБ во вторник сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля, проведении первых транзакций между гражданами в этой форме денег. В пилотировании платформы принимают участие 12 банков.

Регулятор получил еще более десяти заявок от участников рынка - как банков, так и финансовых посредников, - которые хотели бы принять участие в тестировании платформы цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ.

"Мы бы хотели протестировать операции с цифровым рублем с разным кругом участников финансового рынка. Для нас это крайне важно, потому что это как раз даст нам тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях", - заявила Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.

В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации и запустить переводы между физлицами. На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции с участием физлиц, юрлица и государства. В дальнейшем ЦБ планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту, дать возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. Кроме того, к платформе предполагается подключить финансовых посредников, финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим.

Также предполагается, что цифровой рубль может быть задействован при операциях с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. В декабре прошлого года ЦБ заявил о создании прототипа платформы цифрового рубля.