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Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,29 - 75,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,3225 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,465 руб./EUR1 (-3,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,03 коп. к уровню закрытия 15 февраля, до 79,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 84,35 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 80,06 коп. ниже официального курса.

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