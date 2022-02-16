Золото подешевело впервые за 8 сессий на спаде геополитической напряженности

По этим же причинам в США дешевеют кукуруза и пшеница

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Цена золота по итогам торгов в США во вторник опустилась впервые за восемь торговых сессий на фоне ослабления геополитической напряженности, что снизило привлекательность этого драгметалла в качестве "безопасной гавани", сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских контрактов на NYMEX снизились на 1% - до $1851,1 за унцию. Ранее цена золота поднималась до максимума с середины ноября из-за ситуации на российско-украинской границе.

Золото подешевело отчасти из-за возможного "отступления России и Украины от грани войны, но в один день кризисы такого масштаба не заканчиваются", полагает главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт. По его прогнозу, цены какое-то время могут оставаться в районе $1800 за унцию, но со временем удерживать этот уровень "будет сложно без нового интереса или притока капитала".

Кукуруза на Чикагской бирже подешевела на 2,7%, что стало максимальным дневным снижением с июля, пшеница потеряла в цене 2,5%. Россия и Украина являются крупными экспортерами зерновых культур, и эксперты ранее опасались, что усиление напряженности в регионе может вызвать перебои с поставками, отмечает Bloomberg.

Мартовские контракты на серебро опустились на 2,1% во вторник - до $23,342 за унцию, на медь - на 0,5%, до $4,532 за фунт.

Цена контрактов на платину с поставкой в апреле уменьшилась на 0,7% и составила $1020,4 за унцию, на палладий с поставкой в марте - на 4%, до $2252,3 за унцию.

Котировки основных цветных металлов, которые экспортирует Россия (включая алюминий и никель), практически не отреагировали на политические события. На этих рынках более значительную роль играет баланс спроса и предложения, отмечают эксперты.

"Фундаментальные факторы для этих металлов сильные, - заявил глава отдела исследований Sucden Financial Ltd. Джорди Уилкс. - Мы видим потенциал для роста у обоих".

Трехмесячные контракты на алюминий утром в среду на Лондонской бирже металлов торгуются в районе $3208 за тонну, что примерно совпадает с уровнем на закрытие рынка в предыдущий день. На прошлой неделе котировки поднимались до $3333 за тонну - самой высокой отметки с 2008 года.