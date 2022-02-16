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Власти РФ призвали создать цифровую платформу для прямых закупок стройматериалов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Создание цифровой платформы для прямых закупок стройматериалов может отчасти решить проблемы с ростом стоимости строительства - сейчас 80% поставок идет через посредников, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"По росту стоимости материалов - очень дельное предложение по цифровой платформе. Я действительно поставил такую задачу Минстрою. Когда я начал разбираться со стоимостью стройматериалов - там 80% поставок - посредники. Там еще коррупционная составляющая. Поэтому надо уходить на цифровые платформы, надо делать по максимуму связку покупатель - производитель", - сказал Хуснуллин в ходе "парламентского часа" в Госдуме в среду.

При этом он отметил, что "многие производители сами этого не хотят - создают торговые дома, чтобы зарабатывать дополнительно".

Ранее Хуснуллин обвинил ж/д перевозчиков в сговоре при повышении цен на перевозку стройматериалов. Он отметил, что раз в две недели проводит совещание по теме промышленных стройматериалов со всеми заинтересованными ведомствами. "Я вижу абсолютно точно, что в ряде регионов рост цен не обоснован, это чисто монополия и картельный сговор. Здесь мы работаем с ФАС", - сказал он.

Марат Хуснуллин

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