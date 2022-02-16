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Хуснуллин обвинил ж/д перевозчиков в повышении цен на перевозку стройматериалов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожные перевозчики существенно подняли цены на перевозку строительных материалов, из-за чего произошло существенное удорожание государственных строек, есть подозрение на сговор, заявил в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Я вижу, что щебень подорожал сегодня из-за логистики, из-за недостатка вагонов, из-за сговора владельцев вагонов, которые сегодня, пользуясь случаем, подняли цены на 50-100%, и мы не можем вывезти щебень. Удорожание на щебень на (трассе - ИФ) М-12 - 8 млрд для бюджета, только перевозки", - сказал он депутатам.

"Битум в два раза подорожал, потому что мы приняли налоговый маневр для нефтяников, но если мы приняли решение, а битум - у нас 95% потребления в стране это бюджетные стройки, он в два раза стал дороже, - продолжил чиновник. - На сегодняшний день серьезный вопрос с металлургами. Они цены подняли, и все металлопроизводство подорожало, лифты подорожали на 30%, все начинает дорожать. Здесь решение принято о том, что обложили дополнительным налогом (НДПИ - ИФ), но от этого цена не снижается, нашли источник нам компенсаций, а цена высокая", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что раз в две недели проводит совещание по теме промышленных стройматериалов со всеми заинтересованными ведомствами. "Я вижу абсолютно точно, что в ряде регионов рост цен не обоснован, это чисто монополия и картельный сговор. Здесь мы работаем с ФАС", - сказал он.

Марат Хуснуллин Госдума ФАС

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