Минфин предложил не учитывать криптосчета на балансах российских банков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалютный счет в российском банке, на который граждане в случае реализации концепции Минфина будут выводить средства, может не учитываться на балансе кредитной организации. Банк будет проводить только идентификацию и контроль ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма - ИФ), заявил глава Минфина Антон Силуанов журналистам.

По его словам, если концепция министерства будет положена в основу законодательных изменений, то в основу работы банков с криптовалютными счетами можно положить схему работы банков с ИИС или брокерским счетом. "Может быть открыть брокерский счет или инвестиционный счет, или криптосчет, который не обязательно должен учитываться на балансе банка, как это сейчас происходит в ряде случаев. Тогда банк будет как раз тем инструментом, который будет контролировать и идентифицировать участников рынка", - сказал он.

Согласно концепции Минфина, легализация криптовалютой инфраструктуры в РФ должна идти в увязке с банковской системой. Министерство предлагало легализовать работу российских криптобирж, p2p площадок, "приземлить" в РФ иностранные криптовалютные биржи, но вывод средств со всех криптовалютных площадок предлагается сделать возможным только через российские банки с универсальной лицензией, которые получат соответствующую лицензию и установят цифровой сервис "Прозрачный блокчейн" (от Росфинмониторинга).

ЦБ выступает за установление полного запрета в отношении выпуска и оборота цифровых валют, так как это несет риски для финансовой системы.

"Риски понятны, но наша позиция - всегда лучше отрегулировать сектор, сказать, что можно, что нельзя, спрашивать за то, что нельзя, нежели все запретить. То же самое, знаете, если уж запрещать криптовалюту, тогда нужно запрещать интернет, что невозможно", - сказал Силуанов.