ЦБ предложил штрафы для граждан до 50 000 рублей за расчеты в криптовалютах

Регулятор направил в Минфин пакет поправок о регулировании криптовалют

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России подготовил пакет поправок в закон о цифровых финансовых активах и в КоАП, в которых предложено жесткое регулирование криптовалют и штрафы для граждан и для юридических лиц за рачеты в криптовалютах. Документы есть в распоряжении "Интерфакса". ЦБ направил их в Минфин.

ЦБ предложил установить административный штраф за запрещенные сейчас в России расчеты в криптовалютах в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан и от 700 тысяч до 1 млн для компаний, следует из проекта поправок в КоАП.

Сохранение запрета на расчеты в криптовалюте и возможное введение штрафов, как сообщалось ранее, это единственный пункт, по которому удалось договориться Минфину и ЦБ в вопросе регулирования криптовалютного рынка.

ЦБ выступает против легализации в России криптовалют.

В законе о цифровых финансовых активах (ФЗ-259) регулятор предложил прописать запрет на выпуск, обращение частной цифровой валюты на территории России и запрет на создание и работу юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска частной цифровой валюты как в РФ, так и за ее пределами.

Жесткий вариант законодательного регулирования применяется в отношении как частной цифровой валюты, выпущенной с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, так и выпущенной за пределами России.

Уточняется, что кредитным и некредитным финансовым организациям, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами. Банки и операторы связи также должны отказать в переводе средств, если у них есть сведения о том, что средства идут в пользу компании или физического лица, осуществляющего деятельность по выпуску криптовалют.

Административные штрафы за несоблюдение запрета на выпуск криптовалюты предлагается установить на уровне от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для граждан и должностных лиц, и в размере от 700 тысяч до 1 млн рублей для компаний. Штрафы для банков и некредитных организаций за нарушение запрета на владение частной цифровой валютой также могут достигать 1 млн рублей.

В действующем сейчас законе говорится только о том, что как компании, так и физические лица - налоговые резиденты России не вправе принимать цифровую валюту в качестве средства платежа.

Законопроект уточняет, что речь идет именно о запрете расчетов в "частной цифровой валюте".

В марте прошлого года о необходимости введения такой поправки говорил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, так как действующая редакция фактически запрещает расчеты и в готовящемся к запуску государственном цифровом рубле. "Мы в законе прописали понятие цифровых валют, но при этом имели в виду криптовалюты. То определение, которое дано по цифровым валютам, на мой взгляд, здесь надо поменять позицию, поскольку цифровая валюта ЦБ - это тоже цифровая валюта, должна быть разновидность цифровых валют", - говорил депутат.

Минфин, который занимает более либеральную позицию в вопросе легализации выпуска на территории РФ криптовалют, вчера разместил на портале проектов правовых актов уведомление о начале разработке нормативной правовой базы для осуществления легальной деятельности, связанной с совершением операций с цифровыми валютами и их выпуском. Предложения принимаются до 18 марта.