В ЦБ РФ рассказали о мерах по сдерживанию роста потребкредитования в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ будет внимательно смотреть на действие макропруденциальных инструментов, используемых для сдерживания роста потребкредитования, при необходимости проведет их рекалибровку, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на заседании президиума совета Ассоциации банков России (АБР).

ЦБ для торможения рынка потребительского кредитования имеет в арсенале три инструмента: макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска, ограничения полной стоимости кредита (ПСК) и макропруденциальные лимиты (МПЛ). С середины 2022 года регулятор хочет ограничить потребкредиты с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% долей в 25% от необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций - 35%. Доля потребкредитов на срок свыше 5 лет может быть ограничена планкой 25%.

"Макропруденциальные лимиты и ограничения ПСК выполняют одну и ту же функцию защищают банковскую систему от заемщиков низкого кредитного качества. При введении МПЛ можно вообще отказаться от введения ограничения ПСК для банков. При отмене ограничения ПСК банки могли бы кредитовать уязвимых заемщиков, кредитное качество которых ниже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. Даже если ПСК по таким кредитам будет превышать текущую среднерыночную ПСК по банковским кредитам, она будет все еще в 7-10 раз ниже, чем в МФО", - заявил в ходе президиума зампред Альфа-банка Павел Высоцкий.

По оценкам Альфа-банка, в случае отмены ограничения ПСК около 4 млн из 12 млн действующих заемщиков МФО могут вернуться в банки и в 10 раз снизить долговую нагрузку. "Зачем оставлять в регулировании три инструмента, направленное на достижение одной и той же цели? Напрашивается регуляторная гильотина", - сказал Высоцкий.

Данилова в свою очередь заявила, что прямо сейчас отказываться от уже зарекомендовавших себя инструментов было бы неправильно. "Но, безусловно, мы со своей стороны будем очень внимательно смотреть и уже сейчас смотрим, как эти инструменты работают совместно - макропруденциальные надбавки и лимиты - будем делать при необходимости рекалибровку. Напомню, что мы в конце 2021 года уже отмечали, что нас беспокоит доля высоких ПДН, хотели повышать надбавки, но мы на этот шаг не пошли, не увеличили надбавки по высоким ПДН, как раз рассчитывая на то, что у нас будет использован инструмент лимитов. Естественно, тоже мы будем непрерывно смотреть, когда изменится у нас расчет ПСК, закон будет принят, тоже нужно будет подстроить надбавки к другому уровню ПСК. Это мы все будем делать с тем, чтобы не было двойного учета рисков в нашем регулировании", - заявила она.

Другой вопрос, который волнует банки - регуляторный арбитраж при установлении лимитов для кредитных организаций и МФО. "Общая доля выдач с ПДН свыше 80% составляет около 30%. Если ввести ограничение на уровне 25% в середине этого года, там настолько жесткие меры в случае превышения этого уровня, что банки, конечно, закрутят свои кредитные политики, будут следовать этому лимиту. Другие варианты вряд ли возможны. Это означает, что какие-то клиенты вынуждены будут пойти в МФО и на рынок теневого кредитования. Это, конечно, сделает рынок розничного кредитования хуже. А какие-то клиенты просто не получат кредиты", - заявил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров.

По его мнению, ЦБ мог бы уравнять макропруденциальные лимиты для банков и МФО.

"Уже сейчас в нормативном акте заложена разница максимальная, которая может быть между лимитами банков и МФО. Как вы видите из наших предложений по регулированию, которые в декабре мы разместили, мы пошли гораздо еще более жестко, у нас у МФО всего 35% этот лимит составляет, учитывая, что по ним распределение еще хуже, чем по банкам, они традиционно кредитуют еще более закредитованных заемщиков, у них больше риски, это в той же мере ограничивает МФО, что и банки. Поэтому нам кажется, что этих предложений достаточно, чтобы снизить риски регуляторного арбитража", - указала в свою очередь Данилова.