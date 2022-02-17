ЦБ предложил запретить выдачу необеспеченных потребкредитов с плавающей ставкой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на фоне ужесточения денежно-кредитной политики предложил применять более консервативный подход при выдаче кредитов с плавающей ставкой: запретить выдачу необеспеченных потребкредитов, а в части ипотеки установить единую для всех регионов сумму, ниже которой банки не смогут выдавать кредиты с плавающей ставкой.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг одобрил к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий с 1 апреля 2022 года выдачу гражданам определенных категорий кредитов по плавающей ставке (№1212906-7). Госдума рассмотрит этот законопроект на пленарном заседании 22 февраля.

Изначально документ предусматривал, что запрет применения плавающей ставки для розничных ссуд будет частичным. Предполагалось, что запрет будет распространяться на потребительские и ипотечные кредиты, сумма которых ниже минимального установленного правительством по согласованию с ЦБ размера (с учетом региональных особенностей), кредиты на срок свыше 20 лет, а также кредиты на срок меньше года. Максимальный размер плавающей ставки не сможет превышать усыновленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта.

"Ситуация сейчас активно развивается, в том числе мы при подготовке ко второму чтению должны учесть последние тенденции, которые наблюдаются. Когда мы работали совместно с коллегами над первой версией законопроекта, тогда у нас ставки были на минимуме, ключевая ставка была на минимуме. Сейчас ситуация нам показала, как быстро может все измениться", - заявила в ходе комитета глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она рассказала, что ЦБ опросил системно значимые банки на предмет выдачи кредитов по плавающим ставкам: два банка предоставляют такие ссуды, при этом у одного из них они составляют 17% в выдачах.

"ЦБ поддержал предложение, содержащееся в отзыве правительства, по необеспеченным кредитам вообще не использовать плавающую ставку. И по ипотеке мы наше предложение сделали бы более консервативным, то есть мы предлагаем уже использовать не в каждом регионе свой уровень кредита, по которым возможны плавающие ставки, а все-таки начать с более консервативных позиций и определить достаточно крупные суммы, по которым будет возможно кредитование по плавающим ставкам", - добавила она.

"Например, по кредитам величиной больше 10-11 млн рублей, которые выдаются в основном в крупных городах, можно рассмотреть применение плавающих ставок по ипотеке, и опять же с теми ограничениями, которые заложены - по увеличению ставки не больше чем на одну треть, но не более чем 4 процентных пункта и срока соответственно", - указала Данилова, добавив, что для кредитов с меньше суммой предпочтительна фиксированная ставка.

Сенатор Совета Федерации Николай Журавлев также предложил распространить ограничения на выдачу кредитов с плавающий ставкой и на микропредприятия. ЦБ поддержал эту идею.