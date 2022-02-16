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В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 5 по 11 февраля 2022 года составила 0,13% после 0,29% с 29 января по 4 февраля, 0,19% с 22 по 28 января и 0,22% с 15 по 21 января, сообщил в среду Росстат.

Росстат с 2022 года регистрацию розничных цен и тарифов осуществляет в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

С начала месяца цены к 11 февраля выросли на 0,30%, с начала года - на 1,29%.

Среднесуточный рост цен за 11 дней февраля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,027% (против среднесуточных 0,025% за 15 дней февраля 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 11 февраля несколько замедлилась до 8,75% с 8,80% на 4 февраля, но была выше показателя на конец января (8,73%) и конец декабря (8,39%).

Динамика потребительских цен по категориям

Отчасти в резком замедлении недельной инфляции "виновата" методология расчета зарубежного туризма, которая учитывает цены на туры с месячным лагом - в результате с 29 января по 4 февраля туры в Турцию подорожали на 7,5% (в расчет вошли туры на 8 марта), а с 5 по 11 февраля стоимость поездок на отдых в Турцию снизилась на 6,1%.

Кроме того, на неделе с 5 по 11 февраля несколько замедлились темпы удорожания плодоовощной продукции (1,6% в среднем по всем наблюдаемым позициям против 1,9% неделей ранее).

Серьезное влияние на снижение общих темпов роста средних цен оказало также замедление удорожания автомобилей зарубежных марок - 0,38% против 0,77% неделей ранее.

Сливочное масло за неделю выросло в цене на 0,63% (на 0,69% неделей ранее), молоко пастеризованное - на 0,56% (0,68%), сахарный песок - 0,54% (0,87%), сметана - на 0,53% (0,55%).

Одновременно уменьшились за неделю цены на куриные яйца - на 0,4%, свинину - на 0,3%, мясо кур - на 0,2%.

В группе наблюдаемых медикаментов продолжилось существенное удорожание ренгалина (таблетки от кашля) - на 1,4% и эргоферона (противовирусные таблетки) - на 0,9%.

Цены на бензин с 5 по 11 февраля не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,3%.

Росстат

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