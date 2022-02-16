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Огурцы и бананы стали лидерами по росту цен на продрынке РФ с 5 по 11 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Огурцы и бананы стали лидерами по росту цен на продовольственном рынке РФ с 5 по 11 февраля. Не сдает лидирующих позиций и капуста, которая активно дорожала в январе, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

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Так, цены на огурцы за неделю повысились на 2,6% (на 4,2% неделей ранее), с начала года - на 19,1%, на бананы - на 2,4% (на 1,8%), с начала года - на 12,7%. Капуста тоже подорожала на 2,4%. Темпы роста также, как и на огурцы, замедлились. Неделей ранее рост составил 3,1%, с начала года - 19,1%.

По данным Росстата, свекла за неделю подорожал на 1,1% (на 0,6%), морковь - на 1,9% (на 1,7%), помидоры - на 2,3% (на 2,4%). С начала года цены на эти овощи выросли на 5,4%, 10,4%, 16,9% соответственно.

В то же время цены на картофель снизились на 0,06% (рост на 0,04% неделей ранее), на лук - на 0,2% (рост на 0,6%). С начала года картофель стал дороже на 3%, лук - на 2,5%.

В целом плодоовощная продукция с 5 по 11 февраля стала дороже на 1,6% (на 1,9% неделей ранее).

Росстат

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