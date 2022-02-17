Фондовые индексы США изменились разнонаправленно после публикации протокола заседания ФРС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола.

Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

"Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться как ожидается, для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики", - отмечается в протоколе.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%.

Продажи мебели и товаров для дома повысились на 7,2%, стройматериалов и садового инвентаря - на 4,1%. Автодилеры увеличили продажи на 5,9%, универмаги - на 3,6%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

"Омикрон и инфляция не смогли заставить американских потребителей отказаться от покупок в январе..., розничные продажи выросли максимально с марта 2021 года, когда домохозяйства начали получать чеки от правительства", - отметили экономисты Oxford Economics.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%.

Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

В центре внимания также остается продолжающийся сезон отчетности.

Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, получил чистый убыток в четвертом квартале 2021 года, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Котировки акций компании выросли на 5,6%.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. в октябре-декабре увеличил чистый убыток в 2,4 раза, причем он оказался больше прогноза. Стоимость акций компании рухнула на 26,5%.

Медиакомпания ViacomCBS Inc. увеличила в минувшем квартале чистую прибыль более, чем в два раза. И тем не менее результат оказался хуже прогноза рынка. Капитализация компании снизилась на 17,8%.

Скорректированная прибыль и выручка Shopify Inc., оператора платформы для создания интернет-магазинов, в четвертом квартале превзошли прогнозы рынка. Однако компания зафиксировала чистый убыток из-за разовых факторов. Акции Shopify подешевели на 16%.

Интернет-компания IAC/InterActiveCorp в октябре-декабре увеличила выручку на 52%, но скорректированная EBITDA оказалась хуже прогноза рынка. Стоимость владельца цифровых изданий опустилась на 10,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 54,57 пункта (0,16%) и составил 34934,27 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 3,94 пункта (0,09%) - до 4475,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта (0,11%) и составил 14124,09 пункта.