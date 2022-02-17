В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) открыты для более быстрого повышения процентных ставок в течение этого года, а также готовы предпринять другие меры ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция будет оставаться на высоком уровне, свидетельствует протокол проходившего 25-26 января заседания.

Несколько представителей Федрезерва поддержали прекращение программы покупки активов раньше запланированного прежде срока для того, чтобы послать рынку "еще более сильный сигнал" о приверженности курсу на замедление темпов роста потребительских цен, говорится в документе. Тем не менее, по итогам заседания было принято решение не менять сроки действия программы, которая должна завершиться примерно 10 марта.

Представители Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) заявили, что вскоре целесообразно будет начать повышение процентных ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что подъем стоимости кредитования, вероятно, произойдет уже на следующем заседании.

Большинство чиновников Федрезерва в январе ожидали замедления инфляции. Однако если этого не произойдет, "для ФРС было бы уместно отказаться от стимулирующей ДКП более быстрыми темпами, чем ожидается в настоящее время", говорится в протоколе.

Ряд руководителей полагают возможным начать снижение баланса американского ЦБ позднее в этом году. При этом темпы и сроки сокращения будут определяться на предстоящих заседаниях.

Согласно прогнозу ФРС, темпы роста индекса потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году замедлятся до 2,6% по сравнению с 5,8% в декабре прошлого года. В следующем году ослабление инфляции продолжится, в результате чего индекс упадет в район 2%.

Члены FOMC в январе "в целом ожидали, что инфляция снизится в течение года, поскольку дисбаланс спроса и предложения уменьшится", а ДКП ужесточится, сообщается в протоколе. Неопределенность в отношении перспектив инфляции рассматривалась как "повышенная", а риски ускорения темпов роста цен были более значительными, чем риски замедления.

ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и аналитиков. Федрезерв сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.

Следующее заседание FOMC назначено на 15-16 марта. Оно будет сопровождаться пресс-конференцией Пауэлла и публикацией обновленных экономических прогнозов.

Между тем фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что трейдеры не исключают возможности первого почти за 30 лет повышения стоимости кредитования по итогам двух заседаний подряд сразу на 50 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы роста ускорились с 7% в декабре и обновили рекордный показатель с 1982 года.

Сразу после выхода данных о январской инфляции на прошлой неделе трейдеры стали оценивать в 20% вероятность повышения процентных ставок до 1-1,25% годовых к маю. В среду после публикации протокола заседания ФРС шансы на такое развитие событий составляли примерно 8%, по данным CME FedWatch Tool.

Рынок исходит из того, что в марте стоимость кредитования с вероятностью 44% будет поднята на 50 б.п. При этом шансы на то, что на двух ближайших заседаниях (в марте и мае) ставка в сумме будет увеличена на 75 б.п., оцениваются трейдерами в 55%.