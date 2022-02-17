Рубль на старте торгов умеренно снизился к доллару и вырос к евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Доллар умеренно дорожает, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, следуя за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленного движения в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,31 - 75,67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,4525 руб./$1 (+20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 85,535 руб./EUR1 (-16,5 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,57 копейки к уровню закрытия 16 февраля, до 79,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,84 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,9 копейки выше официального курса.

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